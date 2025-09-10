Lỗ lũy kế, vay nợ tăng vọt

CTCP Tasco Auto - đơn vị sở hữu mạng lưới phân phối ô tô lớn và cũng là đơn vị đang bán các dòng xe thương hiệu Geely và Lynk & Co (Trung Quốc) tại Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 với các số liệu không mấy tích cực.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025, Tasco Auto ghi nhận vốn chủ sở hữu giảm mạnh từ mức gần 7.500 tỷ đồng vào giữa năm 2024 xuống 6.830 tỷ đồng tính tới cuối tháng 6/2025. Lỗ lũy kế tăng từ hơn 1.455 tỷ đồng lên gần 1.824 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý là tổng nợ phải trả tăng vọt từ gần 7.523 tỷ đồng lên hơn 11.278 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính khác tăng từ hơn 362 tỷ đồng lên hơn 4.179 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, Tasco Auto ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế chưa đến 4,9 tỷ đồng, nhưng đã tích cực hơn con số lỗ hơn 80 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tasco Auto có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản và bán lẻ, phân phối ô tô. Đây là công ty con của CTCP Tasco (HNX: HUT).

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm nay, HUT cho Tasco Auto vay hơn 869 tỷ đồng và thu về khoản lãi hơn 77 tỷ đồng. Tính tới cuối tháng 6/2025, HUT còn các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn với Tasco Auto là 1.671 tỷ đồng.

Theo giới thiệu, Tasco Auto là nhà phân phối ô tô lớn tại Việt Nam, với hơn 13,7% thị phần trong năm 2024 (đạt doanh số hơn 40.555 xe) và 16 thương hiệu xe, sở hữu hệ thống 108 showroom trải dài trên cả nước. Doanh nghiệp có 8.000 nhân viên, 80 đơn vị thành viên.

Tasco Auto đặt mục tiêu phát triển thành 180 showroom vào năm 2025, đồng thời là nhà phân phối lớn nhất của Toyota, Ford và phân phối thương hiệu xe sang Volvo tại Việt Nam.

Năm 2024, Lynk & Co (thương hiệu con của Geely, Trung Quốc) lần đầu tiên hoạt động tại Việt Nam với 6 showroom chuyên biệt và tận dụng hệ thống showroom của Tasco Auto để mở rộng thị phần.

Trước đó, hồi tháng 9/2024, Tasco và Geely đã ký hợp đồng liên doanh lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam, xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại Thái Bình, với tổng vốn đầu tư khoảng 168 triệu USD, công suất giai đoạn 1 đạt 75.000 xe/năm.

Nhà máy dự kiến khởi công xây dựng trong nửa đầu năm 2025 và bàn giao mẫu xe đầu tiên tới khách hàng trong đầu năm 2026. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có thông tin về việc khởi công nhà máy.

Trông chờ bán xe Trung Quốc

Tasco đang chờ đợi động thái mới của Geely về nhà máy lắp ráp ô tô Geely tại Thái Bình. Geely là hãng xe lớn thứ hai tại Trung Quốc. Tasco đánh giá, 20 năm tới Trung Quốc sẽ là quốc gia giữ vai trò dẫn dắt ngành công nghiệp ô tô toàn cầu nhờ vào lợi thế cạnh tranh ngày càng rõ nét về công nghệ, quy mô sản xuất và chuỗi cung ứng.

Tasco Auto hiện chưa niêm yết cổ phiếu. Tuy nhiên, Savico (SVC) - công ty con mà Tasco nắm hơn 96% vốn, đã được niêm yết từ lâu.

Cổ phiếu SVC gần đây tăng mạnh, với thông tin chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 40%. Trong 10 phiên gần đây, cổ phiếu SVC tăng 9 phiên, trong đó có 3 phiên gần nhất tăng trần lên 33.650 đồng/cp - mức cao nhất trong hơn 2 năm qua.

Hồi đầu tháng 9, CTCP Tasco (HUT) - do ông Vũ Đình Độ làm chủ tịch, công bố thông tin CTCP VII Holding (VII Holding) về việc thực hiện giao dịch để sở hữu 30% cổ phần của Tasco, tương ứng với hơn 320 triệu cổ phiếu HUT, trị giá khoảng 6.000 tỷ đồng. Ông Vũ Đình Độ cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của VII Holding.

Trong hệ sinh thái của Tasco còn có VETC - chủ đầu tư hệ thống thu phí không dừng chiếm trên 70% thị phần cả nước. Bảo hiểm Tasco chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới. Trước đó, VETC - công ty con của Tasco, cũng thu hút thành công khoản đầu tư 500 tỷ đồng từ IFC thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi.

Tháng 8 vừa qua, Tasco đã phát hành thành công gần 175,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 10.683 tỷ đồng.

Gần đây, Tasco ngừng góp thêm vốn vào VETC, đổ hàng nghìn tỷ dồn lực cho Tasco Auto. Cụ thể, thay vì rót 500 tỷ đồng vào CTCP VETC như kế hoạch ban đầu, Tasco quyết định chuyển toàn bộ phần vốn này sang Tasco Auto.

Dù Tasco đang dồn lực cho mảng ô tô, nhưng biên lợi nhuận bán lẻ xe truyền thống vẫn mỏng, tình hình tài chính Tasco Auto khá u ám. Công ty đặt mục tiêu phát triển theo chiều dọc, từ nhập khẩu, phân phối, lắp ráp CKD đến dịch vụ sau bán hàng, với trọng tâm là xe Trung Quốc.

Tasco (HUT) từng là “ông trùm BOT” ở Việt Nam và được xem là một doanh nghiệp rất tiềm năng với việc có quyền thu phí ở nhiều con đường BOT. Nhưng từ năm 2018, Tasco chứng kiến lợi nhuận giảm sút và đối mặt với nhiều lùm xùm tại các trạm thu phí BOT do bị người dân phản đối. Sau khi nắm SVC Holdings (nay là Tasco Auto) vào tháng 9/2023, quy mô tài sản và doanh thu của Tasco đã tăng mạnh. Kể từ cuối năm 2023, toàn bộ kết quả kinh doanh và tài sản của Tasco Auto được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Tasco. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, CTCP Tasco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tăng mạnh so với hơn 11.700 tỷ đồng cùng kỳ và gấp hàng chục lần so với nửa đầu năm 2023 trước khi sáp nhập. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 112,6 tỷ đồng, so với mức hơn 91 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.