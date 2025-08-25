Mới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam lại thông báo đấu giá tài sản 2.071 xe ô tô do Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ủy quyền.

Tổng giá khởi điểm của toàn bộ lô xe ô tô (chưa bao gồm thuế VAT) là gần 430,6 tỷ đồng, giảm đáng kể so với những lần đấu giá trước đây.

Đáng chú ý, trong hồ sơ mời tham gia đấu giá 2.071 xe ô tô do Nhà máy ô tô VEAM sản xuất và phân phối, nêu rõ: “Đây là xe tồn kho của Nhà máy ô tô VEAM - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP tại Thanh Hoá”.

Nhà máy ô tô VEAM lại rao bán 2.071 xe ô tô tồn kho. Ảnh: Lê Dương

Dù là hàng tồn kho, song Nhà máy ô tô VEAM nhấn mạnh rằng quy cách, chất lượng xe tương đương mẫu điển hình, thời hạn bảo hành 12 tháng hoặc 30.000 km tính từ ngày giao xe cho người trúng đấu giá tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Lần bán đấu giá này, 2.071 xe ô tô sẽ được chia thành 755 lô tài sản.

Theo đó, giá khởi điểm của từng lô ô tô theo bảng giá thông tin chi tiết tài sản đấu giá kèm theo. Riêng dòng xe VT158 và xe khách 15 chỗ ngồi giá khởi điểm chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Các chi phí liên quan đến vận chuyển, di dời tài sản và các chi phí liên quan khác do khách hàng trúng thầu đấu giá phải chịu.

Đối với xe trúng thầu đấu giá không có thùng, ắc quy thì người trúng đấu giá lắp thùng, ắc quy theo tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, quy cách của nhà sản xuất.

Số lượng xe sẽ được giao thành nhiều lần do VEAM quy định nhưng không quá thời gian theo bảng thông tin chi tiết tài sản đấu giá được thể hiện trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá phải thanh toán 100% giá trị tương ứng với số lượng xe giao từng lần bằng tiền VND.

Trước đó, theo ghi nhận của VietNamNet, hàng nghìn chiếc xe ô tô lắp ráp từ khi còn mới tinh của Nhà máy ô tô VEAM nằm phơi nắng mưa nhiều năm. Đến nay, cỏ dại bao quanh, lô xe rao bán nhiều lần nhưng vẫn chưa thể có chủ mới.

Năm 2000, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) dự định đầu tư một nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thanh Hoá, số vốn khoảng 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án này sau đó điều chỉnh lại bằng việc mua nguyên một nhà máy cũ của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc).

Hàng nghìn chiếc xe ô tô VEAM đã nằm phơi nắng mưa ở bãi tại Thanh Hoá nhiều năm nay. Ảnh: Lê Dương

Theo báo cáo của VEAM ngày 7/5/2019 gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tính đến cuối năm 2018, tổng vốn đầu tư VEAM chuyển cho dự án nhà máy ô tô này lên đến gần 2.000 tỷ đồng và lỗ lũy kế 343 tỷ đồng.

Hàng tồn kho vào thời điểm 31/12/2018 là 2.950 xe, trong đó xe sản xuất từ 2017 trở về trước là 2.355 (tiêu chuẩn khí thải Euro 2) và xe sản xuất từ 2015 về trước là 219 xe.

Ảnh: Lê Dương

VEAM đã đầu tư hàng nghìn tỷ để sản xuất xe ô tô, nhưng báo cáo của doanh nghiệp này cho thấy, số xe sản xuất ra từ nhiều năm trước vẫn nằm trong kho, không bán được.

Tổng số có tới 2.622 xe thương hiệu VEAM tồn kho, giá vốn lên tới hơn 966 tỷ đồng. Trong đó, có tới 2.221 xe tồn từ 2017 trở về trước với giá vốn là 878 tỷ đồng. Nguy cơ mất vốn lớn đối với xe tồn không thể tiêu thụ hoặc phải giảm giá bán để tiêu thụ.

Trong thông báo đấu giá tài sản lần đầu tiên vào tháng 11/2021, số xe được đưa ra đấu là 2.290 xe, giá khởi điểm là hơn 971 tỷ đồng.

Tháng 2/2022, tại thông báo đấu giá tài sản lần hai, công ty này rao bán đấu giá 2.257 xe với giá khởi điểm hơn 931 tỷ đồng.

Đến tháng 8/2023, tại lần rao đấu giá tài sản cho 2.122 xe này, công ty đấu giá thông báo giá khởi điểm là hơn 626 tỷ đồng.

Ở thông báo đấu giá ngày 13/5 năm ngoái, giá khởi điểm cho lô 2.177 xe ô tô của Nhà máy ô tô VEAM chỉ còn 503 tỷ đồng.