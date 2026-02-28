Theo Báo cáo thường niên 2025 của Công ty CP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã chứng khoán: HAX), thị trường ô tô trong nước năm qua ghi nhận sự phục hồi nhẹ nhưng chưa thực sự bứt phá do tâm lý thận trọng, thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp cho hay ngành ô tô đang phải đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung lớn, dẫn đến cuộc cạnh tranh giá bán khốc liệt trên mọi phân khúc. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất tín dụng duy trì ở mức tương đối cao cùng điều kiện giải ngân thận trọng đã làm hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay mua xe của khách hàng.

Do đó, các chỉ tiêu kinh doanh của Haxaco năm 2025 sụt giảm so với mức nền cao của các năm trước. Sự sụt giảm này không đồng đều giữa các mảng, trong đó mảng kinh doanh xe (chiếm gần 90% cơ cấu doanh thu) ghi nhận mức giảm khoảng 17%, trong khi doanh thu từ dịch vụ sửa chữa và bán phụ tùng có sự ổn định tốt hơn nhưng tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu vẫn còn hạn chế, chưa đủ để bù đắp sự sụt giảm từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

“Sự suy giảm doanh thu bán xe chủ yếu đến từ việc phân phối xe Mercedes-Benz”, báo cáo nêu. Theo Haxaco, điều này cho thấy phân khúc xe sang đang chịu áp lực kép: một mặt là sự sụt giảm nhu cầu do kinh tế khó khăn, mặt khác là sự cạnh tranh từ các dòng xe điện cao cấp có mức giá và chi phí vận hành hấp dẫn.

Khép lại năm tài chính 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Haxaco đạt 4.651 tỷ đồng, giảm 15,65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm 39,47 tỷ đồng, tương đương giảm 122,18% so với cùng kỳ (năm 2024 đạt gần 178 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của công ty chỉ đạt hơn 56 tỷ đồng, giảm 78,3% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu Thực hiện 2024 Thực hiện 2025 Tỷ lệ thực hiện 2025/2024 Doanh thu thuần 5.513.287 4.650.582 84,35% Lợi nhuận trước thuế 258.357 56.034 21,69% Lợi nhuận sau thuế 203.570 39.084 19,2% Tổng tài sản 2.409.019 2.477.103 102,86% Vốn điều lệ 1.074.397 1.074.397 100%

(Nguồn: Haxaco, đvt: triệu đồng)

5 rủi ro của doanh nghiệp

Cũng trong báo cáo thường niên 2025, "ông lớn" trong lĩnh vực bán xe này đã điểm lại các rủi ro chính đối với lĩnh vực ô tô.

Thứ nhất là rủi ro kinh tế. Trong đó, chính sách thuế quan mới từ các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ, đã gia tăng áp lực lên chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND chịu áp lực lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí nhập khẩu.

Thứ hai là rủi ro pháp luật. Trong năm 2025, công cụ thuế tiếp tục là phương thức điều tiết trọng yếu của Chính phủ nhằm thúc đẩy lộ trình điện hóa quốc gia và thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Theo đó, các dòng xe động cơ đốt trong có dung tích xi-lanh lớn phải đối mặt với mức thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) từ 90-150%, tạo ra rào cản đáng kể về giá thành đối với phân khúc xe sang truyền thống.

Ngược lại, xe điện chạy pin (BEV) được hưởng lợi thế cạnh tranh lớn nhờ mức thuế TTĐB ưu đãi 3% và chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ kéo dài đến hết tháng 02/2027. Sự chênh lệch về chi phí sở hữu giữa “xe xanh” và xe xăng truyền thống đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều chỉnh cơ cấu danh mục sản phẩm để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

Ngoài ra, những thay đổi trong quy định về đất đai, quy hoạch, giá thuê hoặc điều kiện sử dụng mặt bằng có thể làm gia tăng chi phí thuê và chi phí vận hành, từ đó gây áp lực lên biên lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh của công ty.

Thứ ba là rủi ro cạnh tranh. Thị trường ô tô Việt Nam đang trải qua giai đoạn cạnh tranh gay gắt với sự đa dạng về nguồn gốc xuất xứ, phân khúc giá, tính năng kỹ thuật và các chính sách ưu đãi từ nhiều thương hiệu.

Tình trạng dư thừa nguồn cung trên toàn thị trường buộc các hãng xe và đại lý triển khai diện rộng các chương trình giảm giá, khuyến mãi sâu. Hệ quả trực tiếp là biên lợi nhuận của công ty bị thu hẹp đáng kể trong nỗ lực duy trì thị phần.

Thứ tư là rủi ro lãi suất. Phía doanh nghiệp đánh giá môi trường lãi suất thấp hiện tại mang tính chu kỳ và có thể không bền vững trong trung hạn.

Đối với Haxaco, mặc dù mặt bằng lãi suất thấp giúp giảm áp lực chi phí vốn trong ngắn hạn, công ty vẫn đối mặt với rủi ro lãi suất do đặc thù hoạt động kinh doanh phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn vay. Trong trường hợp lãi suất đảo chiều tăng hoặc các điều kiện tín dụng bị siết chặt hơn, chi phí tài chính có thể gia tăng, qua đó ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Cuối cùng là các rủi ro khác bất khả kháng như cháy nổ, dịch bệnh và thiên tai, có thể gây gián đoạn hoạt động và phát sinh chi phí ngoài kế hoạch.

Haxaco chính thức trở thành nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2004. Với hàng chục năm kinh nghiệm trên thị trường, tới nay, hệ sinh thái của Haxaco có 3 công ty con. Theo định hướng, doanh nghiệp tập trung kinh doanh vào ngành cốt lõi là phân phối ô tô, dịch vụ hậu mãi; mở rộng mạng lưới các đại lý; đa dạng hóa mô hình, dịch vụ, mặt hàng kinh doanh liên quan tới ô tô như cho thuê xe ô tô, vận chuyển.