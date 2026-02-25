Ông P.M.H ở Hà Nội cho biết, theo khoản 3 Điều 7 Nghị định số 20/2026 của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

“Tôi từng là chủ sở hữu và đại diện công ty TNHH một thành viên vào năm 2023, sau đó đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp vào tháng 4/2024. Hiện nay, tôi không còn là thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất tại bất kỳ doanh nghiệp nào đang hoạt động. Xin hỏi, nếu thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa mới ở thời điểm hiện tại, tôi có được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu hay không?”, ông H. muốn cơ quan thuế trả lời rõ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ảnh: N.K

Về vấn đề trên, Thuế TP Hà Nội dẫn Nghị định số 20/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, tại khoản 3 Điều 7 quy định về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại.

Quy định ưu đãi tại khoản này không áp dụng đối với:

- Doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

- Thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15.

Theo Thuế TP Hà Nội, việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu thực hiện theo quy định trên. Cơ quan thuế đề nghị ông H. căn cứ các văn bản pháp luật được trích dẫn nêu trên, đối chiếu với tình hình thực tế để thực hiện đúng quy định.

Trường hợp ông H. vướng mắc về chính sách thuế có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website hoặc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ giải quyết.