Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã SEA) vừa thông báo, Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G không còn là cổ đông lớn của công ty.

Trước đó, ngày 23/12, Tập đoàn S.S.G đã bán toàn bộ 14,9 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng tỷ lệ 11,92%. Sau giao dịch, Tập đoàn S.S.G không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu SEA nào.

Cũng trong phiên giao dịch ngày 23/12, Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp (công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova – Novaland) đã hoàn tất mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA.

Trước giao dịch này, Địa ốc Ngân Hiệp không sở hữu bất kỳ cổ phiếu SEA nào. Với thương vụ chóng vánh, công ty con của Novaland đã trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam – Công ty Cổ phần khi nắm giữ 24,03% cổ phiếu.

Dữ liệu ghi nhận, phiên giao dịch ngày 23/12 đã có 40,6 triệu cổ phiếu SEA được giao dịch theo phương thức thoả thuận, với tổng giá trị gần 1.400 tỷ đồng. Giá trị thương vụ của công ty con Novaland dự kiến không dưới 1.000 tỷ đồng.

Khu "đất vàng" 2-4-6 Đồng Khởi. Ảnh: Znews

Thành lập vào năm 1978, Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam – Công ty Cổ phần (Seaprodex) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thuỷ sản. Tham gia vào nhiều mảng chính từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu, Seaprodex có các sản phẩm đa dạng như cá dứa, tôm sinh thái, cá mú phi lê…

Bên cạnh thủy sản, Seaprodex còn được biết đến là đơn vị sở hữu khu “đất vàng” tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM. Khu đất có diện tích 1.522,2m2 này nằm ngay giao lộ Đồng Khởi – Tôn Đức Thắng và có 3 mặt tiền đường, vị trí đắc địa bậc nhất TPHCM.

Khu đất này hiện có công trình 5 tầng. Trong đó, tầng 1 và 2 được cho thuê mở cửa hàng. Theo quy hoạch, khu đất sẽ xây dựng khu phức hợp cao 20 tầng với chức năng khách sạn, dịch vụ thương mại và văn phòng.