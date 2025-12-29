Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Phát Đạt cho biết, ngày 26/12, doanh nghiệp đã nhận được Quyết định số 5108/QĐ-XPHC, ban hành ngày 22/12/2025 của Thuế TPHCM về việc xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Vi phạm liên quan đến hai khu đất tại số 61 Cao Thắng (phường Bàn Cờ) và số 41-43 Nguyễn Trãi (phường An Đông).

Đây được xem là hai khu "đất vàng" tại nội đô TPHCM.

Một dự án nhà ở tại TPHCM do Phát Đạt phát triển. Ảnh: PDR

“Trong cùng ngày, công ty đã nộp số tiền phạt vi phạm hành chính là 22 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước Khu vực II theo quyết định xử phạt”, Phát Đạt thông tin.

Giai đoạn cuối năm 2025, Phát Đạt liên tục công bố thông tin về việc mở rộng quỹ đất, chuẩn bị cho chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Cụ thể, ngày 26/12, Phát Đạt cho biết đã trúng đấu giá dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Dự án này có quy mô gần 2ha, với diện tích sàn xây dựng hơn 160.000m2.

Cũng tại tỉnh Đồng Nai, Phát Đạt vừa trúng đấu giá dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp, có quy mô 2,7ha. Diện tích sàn xây dựng của dự án này hơn 212.000m2.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Phát Đạt đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ AKYN.

Công ty AKYN là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tại số 239 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bàn Cờ, TPHCM. Sau khi hoàn tất thương vụ, Phát Đạt sẽ sở hữu 50% vốn điều lệ của Công ty AKYN.