Hôm nay (17/9) TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh nhà) và ông Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 17-19/9, do bà Nguyễn Thị Hà - Phó chánh Tòa Hình sự, TAND TPHCM làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, Vinafood II là công ty 100% vốn nhà nước, được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 (nay là phường Sài Gòn, TPHCM).

Bị can Đinh Trường Chinh. Ảnh: CACC

Năm 2007, thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn TPHCM, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Vinafood II đã thực hiện mua chỉ định 4 nhà đất này.

Năm 2008, UBND thành phố đã phê duyệt giá bán chỉ định khu đất là hơn 633 tỷ đồng để Vinafood II nộp vào ngân sách thành phố khi chuyển mục đích sử dụng đất thành đất làm khách sạn cao cấp, cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại để cho thuê.

Đến năm 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán 4 cơ sở nhà đất này để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh. Nắm được thông tin, bị can Đinh Trường Chinh đã đặt vấn đề mua lại.

Để hợp thức hóa, hai bên thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó, Vinafood II góp 20% bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, tương đương 160 tỷ đồng, Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt, tương đương 640 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, thực chất của việc lập Công ty Việt Hân Sài Gòn là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngày 23/12/2015, ông Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất trên với ông Đinh Trường Chinh - đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau đó ông Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng của Vinafood II tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân (tự gọi là thoái vốn) khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ ông Chinh) bằng đúng giá ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương đương 792 tỷ đồng.

Ngày 2/2/2016, bà Hồng tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Phi Oanh làm Chủ tịch HĐQT với giá 1.683 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra xác định, bà Hồng chỉ là trung gian mà ông Chinh nhờ đứng ra thực hiện các giao dịch trên nhằm che giấu hành vi của mình.

Sau khi bà Hồng chuyển nhượng 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông thì toàn bộ tiền chuyển nhượng đã được chuyển trở lại tài khoản của ông Đinh Trường Chinh. Cáo trạng xác định, trong vụ này ông Chinh đã được hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.

Đối với Huỳnh Thế Năng, cáo trạng xác định, bị can đã đại diện Vinafood II chuyển nhượng quyền sử dụng 4 nhà đất trên cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá.

Bị can Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức cho bị can Năng, tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình góp vốn, thoái vốn và chuyển nhượng dự án. Hành vi của 2 bị can này gây thất thoát cho nhà nước 970 tỷ đồng.