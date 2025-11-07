Mẫu xe mới nhất ông sở hữu là Phantom VIII, dòng sedan siêu sang được mệnh danh là “đỉnh cao của sự xa xỉ”.

Đoạn video bàn giao được đại lý Big Boy Toyz – một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xe sang đã qua sử dụng – chia sẻ trên Instagram, cho thấy ông Roy vui vẻ trò chuyện về việc mua xe. “Đây là chiếc Rolls-Royce thứ 12 trong đời tôi,” ông nói khi nhận bàn giao.

Chiếc Phantom VIII màu trắng ngọc trai được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, phủ tấm vải nhung sang trọng. Ông Roy đến địa điểm nhận xe bằng Mercedes-Maybach màu trắng, sau đó tự tay kéo tấm phủ, chính thức ra mắt chiếc xe mới trong tiếng vỗ tay của nhân viên và bạn bè. Doanh nhân này cũng gửi lời cảm ơn đến Jatin Ahuja, người sáng lập Big Boy Toyz, vì “trải nghiệm mua xe tuyệt vời”.

Theo công bố, Rolls-Royce Phantom VIII thế hệ thứ 8 có giá khởi điểm hơn 10 crore rupee (tương đương khoảng 29 tỷ đồng) cho bản tiêu chuẩn, chưa tính các tùy chọn cá nhân hóa. Ông Roy cho biết chiếc Rolls-Royce đầu tiên của mình được mua từ năm 2008, và trong số 12 xe từng sở hữu, “nhiều chiếc đã rời đi sau thời gian dài phục vụ.”

Ra mắt tại Ấn Độ từ năm 2018, Phantom VIII được phát triển trên nền tảng khung nhôm Architecture of Luxury, giúp xe nhẹ hơn và êm ái hơn so với thế hệ trước. Mẫu sedan siêu sang này trang bị động cơ V12 6.75 lít tăng áp kép, cho công suất 571 mã lực, mô-men xoắn 900 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Bên trong, nội thất của Phantom VIII mang đậm dấu ấn cá nhân hóa với tùy chọn “Gallery”, tấm kính trong suốt kéo dài toàn bộ bảng táp-lô, cho phép chủ xe trưng bày tác phẩm nghệ thuật riêng. Xe còn có trần “Starlight” mô phỏng bầu trời sao, tủ lạnh rượu champagne, ly pha lê, cửa đóng mở điện và khả năng cách âm gần như tuyệt đối – khiến Phantom được xem là “chiếc xe yên tĩnh nhất thế giới”.

Phantom VIII là dòng sedan chạy xăng (ICE) cao cấp nhất của Rolls-Royce hiện nay. Với chiều dài 5,7 mét (và gần 6 mét ở bản trục cơ sở kéo dài), không gian bên trong xe cực kỳ rộng rãi và sang trọng xứng đáng với vị thế của vị tỷ phú kiêm Lãnh sự danh dự Cộng hòa Slovakia tại bang Karnataka và Kerala.

Theo Cartoq

