Bộ sưu tập siêu xe gồm 48 chiếc Ferrari trải dài qua hơn nửa thế kỷ – từ thập niên 1950 đến 2010 – đại diện cho những tinh hoa trong lịch sử thương hiệu xe thể thao Ý đã được lên lịch bán đấu giá vào tháng 1/2026 tại Mecum (Mỹ).

Nhiều mẫu xe mang cấu hình đặc biệt, thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người sưu tầm, đồng thời phản ánh niềm đam mê sâu sắc với Ferrari. Đây được xem là cơ hội hiếm hoi cho những ai mơ ước sở hữu “ngựa chồm” Maranello trong tình trạng gần như mới xuất xưởng.

Chủ nhân của bộ sưu tập ấn tượng này là Phil Bachman, doanh nhân Mỹ thành đạt đã qua đời hồi tháng 8 vừa qua. Ông từng điều hành nhiều đại lý xe hơi bao gồm các thương hiệu từ Pontiac, Cadillac đến Nissan, Jeep, Renault, Ram và cả DeLorean.

Phil Bachman mua chiếc Ferrari đầu tiên vào năm 1984 và suốt hàng chục năm sau đó, ông kiên trì gây dựng nên một “gia tài” xe độc đáo, được bảo quản tỉ mỉ gần như hoàn hảo.

Chiếc xe cổ nhất trong bộ sưu tập là Ferrari 166 MM/53 Vignale Spyder đời 1953, đã chạy hơn 37.000 km. Tiếp đến là hai chiếc siêu xe của thập niên 1960: 250 GT/L Berlinetta Lusso và 275 GTB/4 Alloy, được xem là kiệt tác khi có sự cân bằng trong thiết kế.

Bộ sưu tập có thêm 11 chiếc xe của thệp niên 1970, trong đó đáng chú ý nhất là chiếc Ferrari 365 GT4 BB đời 1975 chỉ mới lăn bánh 443 km. Nhưng đó chưa phải chiếc xe sử dụng ít nhất. Trong bộ sưu tập này, một chiếc Testarossa sản xuất năm 1989 mới chỉ lăn bánh vỏn vẹn 413 km và một chiếc F50 chạy đúng 404 km.

Không thể không nhắc đến hai chiếc Ferrari F40 đời 1992, cùng mang màu đỏ đặc trưng Rosso Corsa. Một chiếc mới đi 734 km, chiếc còn lại chỉ 1.392 km – cả hai được kỳ vọng sẽ đạt giá hơn 3 triệu USD mỗi chiếc khi đấu giá.

Ngoài ra, bộ sưu tập có một chiếc Enzo chạy được 1.038 km và hai chiếc 360 Challenge Stradale đều chạy dưới 644 km.

Góp phần làm tăng thêm sự hiếm có là chiếc Ferrari FXX màu vàng duy nhất được sơn nguyên bản từ trước đến nay, cùng với một chiếc 430 Scuderia và 16M Spider tương tự với số km lăn bánh thấp.

Danh sách xe tiếp tục với một chiếc 599 GTO đã chạy 166 km và một chiếc 599 SA Aperta đã chạy 277 km. Cuối cùng, bộ sưu tập được hoàn thiện với chiếc LaFerrari Coupe đã đi được 253 km và chiếc LaFerrari Aperta thậm chí còn hiếm hơn với số quãng đường lăn bánh là 154 km.

Có thể nói, đây là bộ sưu tập xe hơi tư nhân "có một không hai" trên thế giới. Mỗi chiếc xe là một lát cắt lưu giữ quá trình phát triển của Ferrari, được bảo quản trong tình trạng gần như hoàn hảo. Tất cả hợp lại, tạo nên một di sản ô tô phi thường, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của giới sưu tầm toàn cầu vào đầu năm tới.

Một số hình ảnh khác của bộ sưu tập này:

(Theo Carscoops)

