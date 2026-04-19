Do thị trường nhập khẩu xe nguyên chiếc thông qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân ngày càng ảm đạm kể từ năm 2023, nhiều đại gia Việt dần chuyển sang mua xe từ nước bạn Lào hoặc Campuchia. Ngoài ra, nhiều mẫu xe nhập khẩu về hai nước láng giềng cũng dễ dàng hơn do một số quy định khắt khe ở nước ta.

Vì vậy, một đại gia Hà Nội kín tiếng đã chọn cách mua chiếc GMC Hummer EV (chạy điện) từ Lào. Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, chiếc xe thuộc phiên bản 2X, có giá bán khởi điểm gần 100.000 USD (khoảng 2,63 tỷ đồng). Ước tính, sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí tại Lào, chiếc siêu SUV chạy điện này có giá lên tới 5 tỷ đồng. Tính đến nay, đây vẫn là chiếc Hummer EV duy nhất Việt Nam.

Là phiên bản SUV phát triển từ bán tải GMC Hummer cùng tên, mẫu xe này có thiết kế tương tự mẫu bán tải nhưng kết hợp với nét hầm hố trên hai mẫu H2 và H3. Đặc biệt hơn, mặt ca-lăng của xe có thể phát sáng trong đêm. Ẩn bên trong bộ phận này là dòng chữ “HUMMER EV”.

Cản trước có tấm ốp bảo vệ cỡ lớn bằng kim loại, sơn màu bạc tương phản với ngoại thất. Do đây là mẫu SUV thiên về off-road, cản trước và sau đều có móc kéo. Chi tiết này dùng để móc cáp kéo khi sa lầy, cần cứu hộ hoặc chết máy.

GMC Hummer EV có kích thước chiều dài × rộng × cao lần lượt là 5.250 × 2.196 × 1.976mm, chiều dài cơ sở 3.218mm. Khoảng sáng gầm xe lên tới 250mm và có thể nâng cao hơn với chế độ Extract, vì vậy nhà sản xuất đã trang bị bậc bước giúp người dùng thuận tiện hơn khi lên xuống xe.

Bộ mâm xe được phay sáng viền ngoài, bên trong sơn đen, mang kích thước 22 inch kèm bộ lốp 305/55 to như bánh xe một chiếc xe tải nhẹ.

Phía đuôi xe gây ấn tượng nhờ bánh xe dự phòng to, đi kèm cụm đèn hậu LED đặt dọc. Bên dưới cản sau ngoài móc kéo cứu hộ còn có móc kéo rơ-moóc. Đây vốn là trang bị thường thấy trên những mẫu SUV, bán tải nhập Mỹ. Sức kéo tối đa của chiếc siêu SUV chạy điện này lên tới 4,5 tấn.

Nội thất GMC Hummer EV SUV mang cấu hình 5 ghế mặc định, táp-lô nổi bật với cặp đôi màn hình 12,3 inch trái và 13,4 inch trung tâm quen thuộc. Xe trang bị hệ thống bán tự lái Super Cruise dành riêng cho xe sang (trước chỉ có trên xe Cadillac) miễn phí phí dịch vụ cho 200.000 dặm đầu tiên.

Cung cấp sức mạnh cho GMC Hummer EV phiên bản 2X là 2 mô-tơ điện, với tổng công suất 570 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10.000 Nm (hơn một số siêu xe như McLaren 570S). Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh AWD, đi kèm bộ pin 170 kWh. Nhờ đó, chiếc xe có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 3,5 giây dù nặng tới 4,1 tấn.

Xe có thể hoạt động tối đa 500 km. Khi sử dụng bộ sạc AC cần tới 11,2 giờ để đầy pin, nhưng chỉ tốn 50 phút để sạc từ 10-80% nếu dùng sạc nhanh DC 300kW.

Vài năm gần đây, không ít đại gia Việt mạnh tay chi hàng tỷ đồng để mua xe điện nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Mỹ, điển hình như cặp đôi Ford Mustang Mach-E GT với giá bán hơn 5 tỷ đồng (mạnh 480 mã lực) hay Tesla Model S Plaid với giá không dưới 7 tỷ đồng (công suất 1.020 mã lực).

