Trong bối cảnh nhiều hãng xe đang âm thầm thu hẹp kế hoạch sản xuất xe điện, Rolls-Royce lại đi theo hướng ngược lại, với dòng xe mới có tên Nightingale. Đây là mẫu mui trần hai cửa thuộc dòng Coachbuild Collection, sở hữu thiết kế cá nhân hóa và sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn thế giới.

Với chiều dài 5,76 m, Nightingale mang dáng dấp bề thế tương đương “anh cả” Phantom của hãng xe Anh quốc. Xe có kính chắn gió vuốt dốc, khoang nội thất hai chỗ, phần đuôi kéo dài và bộ mâm 24 inch lấy cảm hứng từ chân vịt du thuyền.

Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt Pantheon chế tác từ thép không gỉ nguyên khối, đi kèm cụm đèn LED dọc siêu mảnh. Các chi tiết này được nối liền với cụm đèn hậu thông qua dải kim loại chạy dọc thân xe. Nhờ không sử dụng động cơ đốt trong, Nightingale không cần ống xả, cho phép bộ khuếch tán hoạt động hiệu quả mà không cần cánh gió sau.

Phiên bản trưng bày sử dụng màu sơn xanh dương Cote d’Azur Blue pha ánh đỏ nhẹ, kết hợp chi tiết màu bạc và mui mềm màu xám. Tông màu này lấy cảm hứng từ mẫu xe thử nghiệm Rolls-Royce 17EX năm 1928.

Không gian nội thất chiếc Rolls-Royce Nightingale giữ thiết kế đặc trưng của hãng xe siêu sang Anh quốc. Đặc biệt hơn, mẫu xe này chỉ có cấu hình hai chỗ ngồi. Bệ tỳ tay trung tâm có thể trượt lên/xuống, để lộ cụm điều khiển Spirit of Ecstasy.

Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống “Starlight Breeze” với 10.500 sợi quang mô phỏng bầu trời sao, được sắp xếp theo họa tiết dựa trên phân tích âm thanh tiếng chim sơn ca. Khác với những mẫu xe có mui cứng, “bầu trời sao” của mẫu xe này được bố trí trải đều từ táp-pi cửa ra sau ghế.

Xe sử dụng phối màu nội thất xanh dương Charles Blue và trắng Grace White, kết hợp các chi tiết xanh đậm Deep Navy, điểm nhấn màu hồng Peony Pink và ốp gỗ Blackwood.

Phần mui được làm từ vật liệu kết hợp giữa cashmere (một loại len cao cấp được lấy từ lông của dê Cashmere, thường nuôi ở vùng lạnh như Mông Cổ, Trung Quốc, Nepal) và vải hiệu năng cao, vừa giữ được cảm giác lãng mạn khi nghe tiếng mưa rơi, vừa hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài.

Về nền tảng, Nightingale sử dụng khung nhôm “Architecture of Luxury” quen thuộc của Rolls-Royce và hệ truyền động thuần điện tương tự mẫu Spectre. Thông số chi tiết chưa được công bố, song hãng sẽ tiết lộ trong quá trình thử nghiệm.

Dù không hiếm như các dự án “coachbuild” trước đây như Sweptail, Boat Tail hay Drop Tail, Nightingale vẫn chỉ sản xuất giới hạn với 100 chiếc trên toàn thế giới. Khách hàng sẽ được Rolls-Royce lựa chọn. Dự kiến, xe sẽ được bàn giao từ năm 2028.

Theo trang Autocar, giá khởi điểm mỗi chiếc Rolls-Royce Nightingale khoảng 9,5 triệu USD (tương đương khoảng 250,1 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn cá nhân hóa. Ngoài chiếc xe, chương trình Coachbuild Collection còn mang đến trải nghiệm tham gia vào quá trình thiết kế, thử nghiệm và các sự kiện riêng trên toàn cầu của Rolls-Royce.

Theo Carscoops

