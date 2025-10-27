Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 9 vừa rao bán cùng lúc 3 tài sản đảm bảo gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác với giá khởi điểm 220 tỷ đồng.

Tài sản 1 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 1114 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM. Diện tích lô đất lên đến 1.151,3m2.

Tài sản 2 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 1107/16 Ông Nhiêu, phường Long Trường, TPHCM. Diện tích lô đất là 1.287,9m2.

Tài sản 3 là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 99A Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM. Diện tích lô đất 295,9m2.

Cả 3 tài sản trên đều là đất ở tại đô thị và được cấp sử dụng lâu dài. Tất cả đều thuộc sở hữu của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc.

Ngoài 3 tài sản nói trên, Agribank Chi nhánh 9 cũng thông báo bán đấu giá cùng lúc 17 quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm xen lẫn đất ở nông thôn với giá khởi điểm gần 690 tỷ đồng.

Tổng diện tích của 17 lô đất này lên tới 1.324.092m2 (hơn 132 ha), tọa lạc tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (nay là xã Minh Thạnh, TPHCM).

Agribank cho biết, tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, “có sao bàn giao vậy”.

Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý, xem hiện trạng, thực địa của tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định tham gia đấu giá tài sản.