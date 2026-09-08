Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến Công ty CP KBC Hưng Yên.

Theo văn bản do Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm ký, ngày 4/9, KBC nhận được thông báo của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) - công ty con của KBC - về việc Công ty CP KBC Hưng Yên trở thành công ty con của HYG. Sau thay đổi này, KBC Hưng Yên trở thành công ty con do KBC nắm quyền kiểm soát. Cụ thể, công ty con sở hữu gián tiếp với tỷ lệ 91,34%.

Văn bản công bố không đề cập số lượng cổ phần được chuyển nhượng, giá chuyển nhượng hoặc tổng giá trị giao dịch.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP KBC Hưng Yên được thành lập ngày 8/7/2026, đặt trụ sở tại nhà điều hành Cụm công nghiệp Kim Động, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Tháng 7/2026, CLB Trẻ PVF-CAND được chuyển giao cho đơn vị quản lý mới là Công ty CP KBC Hưng Yên. Đầu tháng 9, CLB Bóng đá Hưng Yên chính thức ra mắt trên cơ sở tiếp nhận đội bóng này để tham dự Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026-2027.