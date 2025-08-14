Tập đoàn truyền hình trả tiền Canal+ công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 với điểm nhấn là tăng trưởng dòng tiền tự do mạnh mẽ, nhưng cũng thừa nhận tình hình không thuận lợi tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam.

CEO Maxime Saada cho biết tăng trưởng thuê bao tại châu Âu “năng động hơn” dự kiến, trong khi khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng âm. Riêng châu Phi giữ mức “gần như không đổi” nhưng được kỳ vọng cải thiện nhờ hợp tác mới với Netflix, dù hạ tầng Internet băng rộng ở đây vẫn hạn chế.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Canal+, tại châu Á, số lượng thuê bao cũng như doanh thu ở Việt Nam sụt giảm do hủy một hợp đồng bán buôn và dịch vụ truyền hình trả tiền đi xuống. Báo cáo nêu rõ Canal+ đang “đánh giá kỹ lưỡng” việc kinh doanh tại Việt Nam do hoạt động bị ảnh hưởng bởi môi trường thị trường.

Theo trang decodetv, nhận xét về thị trường Việt Nam, ông Saada thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi đang ở giai đoạn mức lỗ đã đủ lớn và các giải pháp không rõ ràng. Có thể sẽ phải tái cấu trúc mạnh hoặc thậm chí rút hẳn khỏi thị trường”. Ngược lại, Canal+ tại Myanmar lại hoạt động tốt hơn nhiều nhờ môi trường cạnh tranh khác biệt, thậm chí vừa giành quyền phát sóng Ngoại hạng Anh, được kỳ vọng sẽ tăng thuê bao.

Canal+ khẳng định không rời bỏ châu Á và vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào Viu - nền tảng có 15 triệu thuê bao, nơi hãng nắm giữ 37,2% cổ phần và đang cân nhắc lộ trình thâu tóm hoàn toàn. Ông Saada cũng tiếp tục lạc quan với kế hoạch mua lại MultiChoice tại châu Phi, dù chưa tiết lộ chi tiết các thị trường trọng tâm sau thương vụ.

Về dịch vụ, Canal+ ra mắt ứng dụng di động mới tại Pháp, Ba Lan và châu Phi, tích hợp Dailymotion để phát video ngắn. Công ty cũng ký thỏa thuận cung cấp nội dung cho ô tô, dịch vụ giải trí trên máy bay và trở thành nhà sản xuất nội dung bên ngoài đầu tiên cho Apple Vision Pro.

Trong nửa đầu năm, Canal+ đạt doanh thu 3,086 tỷ EUR, tăng 0,9% theo tăng trưởng hữu cơ. EBITA đạt 246 triệu EUR, nhờ tăng trưởng tại châu Âu bù đắp suy giảm sản xuất - phân phối nội dung và sụt giảm nhẹ tại châu Phi. Công ty đã chấm dứt hợp đồng với Disney, hủy một số thỏa thuận bán buôn kém hiệu quả ở Ba Lan, Việt Nam và một số thị trường châu Âu.

Việc kết thúc hợp đồng Ligue 1, rút khỏi truyền hình trả tiền mặt đất (DTT) và đóng cửa kênh C8 được xem là động thái giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Canal+ cũng triển khai kế hoạch cắt giảm nhân sự, ảnh hưởng đến 250 nhân viên và 150 nhà thầu. Saada cho biết công ty đang giải quyết các “vấn đề tồn đọng” về thuế, vừa tiết kiệm được 100 triệu EUR nhờ thỏa thuận với tổ chức điện ảnh.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng 86% so với cùng kỳ, đạt 416 triệu EUR, hướng tới mục tiêu 500 triệu EUR cả năm. Dòng tiền tự do dự kiến vượt 370 triệu EUR, so với chỉ 29 triệu EUR năm trước. Tuy nhiên, ông Saada lưu ý chi phí bản quyền nội dung sẽ khiến dòng tiền giảm ở nửa cuối năm.

Canal+ hiện diện tại Việt Nam thông qua Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) - đơn vị sở hữu thương hiệu K+. VSTV là liên doanh giữa Canal+ và Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) được thành lập từ năm 2009. Đến 2013, phần vốn của VTVcab được chuyển về Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) quản lý.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, VSTV có vốn điều lệ 20,1 triệu USD, trong đó VTV nắm 51%, còn Canal+ sở hữu 49%.

Do đó, sau khi Canal+ công bố kết quả kinh doanh, đã có những suy đoán về việc Truyền hình K+ rút khỏi Việt Nam. Tuy nhiên, K+ đã bác bỏ “thông tin không chính xác” này và khẳng định toàn bộ hoạt động bán hàng, gia hạn thuê bao và phát sóng vẫn diễn ra bình thường.

"Trong bối cảnh truyền hình trả tiền ở Việt Nam hoạt động rất khốc liệt, liên tục thay đổi, chúng tôi luôn cố gắng nhạy bén trong việc đánh giá tình hình và có những điều chỉnh linh hoạt về dịch vụ để thích nghi, phục vụ khán giả. Mùa giải mới Ngoại hạng 2025/2026 sẽ trở lại cùng những nội dung thể thao, giải trí phát sóng trên 5 kênh K+ và toàn bộ hệ thống kênh trong gói thuê bao", K+ nhấn mạnh.

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2025 - 2026 sẽ được phát sóng đầy đủ trên 5 kênh K+ cùng các nội dung thể thao, giải trí trong gói thuê bao hiện hành.

