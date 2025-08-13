Startup trí tuệ nhân tạo Perplexity AI vừa chính thức gửi đề nghị trị giá 34,5 tỷ USD để mua lại trình duyệt Chrome của Google. Động thái này được cho là nhằm đón đầu khả năng tòa án Mỹ buộc Google phải bán Chrome trong vụ kiện chống độc quyền.

Theo người phát ngôn, Perplexity dự định huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. “Nhiều quỹ đầu tư lớn đã đồng ý tài trợ toàn bộ giao dịch”, Giám đốc Kinh doanh Dmitry Shevelenko cho biết, song từ chối tiết lộ danh tính các bên tham gia.

Perplexity nổi tiếng nhất với công cụ tìm kiếm AI. Ảnh: Bloomberg

Thẩm phán liên bang Amit Mehta dự kiến sớm đưa ra phán quyết về các biện pháp khắc phục nhằm ngăn Google độc quyền tìm kiếm trực tuyến, bao gồm khả năng buộc bán Chrome và cấp quyền truy cập dữ liệu tìm kiếm cho đối thủ.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định: “Buộc Google thoái vốn khỏi Chrome sẽ chấm dứt quyền kiểm soát của họ với điểm truy cập tìm kiếm quan trọng này và tạo điều kiện cho các công cụ tìm kiếm đối thủ tiếp cận trình duyệt - vốn là cánh cổng vào Internet với nhiều người dùng”.

Perplexity nổi tiếng với công cụ tìm kiếm AI của mình. Tháng trước, startup này ra mắt trình duyệt AI “Comet”. Công ty hiện được định giá 18 tỷ USD sau vòng gọi vốn 100 triệu USD hồi đầu năm. Việc chi tới 34,5 tỷ USD - gần gấp đôi giá trị hiện tại - khiến giới quan sát đặt câu hỏi, nhưng Perplexity khẳng định nguồn tài trợ đã được đảm bảo đầy đủ.

Google chưa đưa ra bình luận về đề nghị này. Trước đó, hãng cho rằng đề xuất của Bộ Tư pháp Mỹ can thiệp quá mức cần thiết.

Chrome, ra mắt năm 2008, không chỉ là trình duyệt phổ biến nhất thế giới mà còn cung cấp dữ liệu để Google tối ưu quảng cáo.

Perplexity cam kết sẽ không thực hiện bất kỳ “thay đổi ngầm” nào với Chrome nếu thương vụ thành công. Startup này dự định đầu tư 3 tỷ USD trong hai năm tới để phát triển Chrome và Chromium, đồng thời giữ lại phần lớn đội ngũ hiện tại của Chrome. Đề nghị mua lại cũng không bao gồm bất kỳ cổ phần nào của Perplexity, nhằm tránh vướng rào cản chống độc quyền.

Đây không phải lần đầu Perplexity tham vọng mua lại một công ty lớn hơn mình. Hồi đầu năm, công ty từng đề xuất sáp nhập với TikTok tại Mỹ nhưng không thành công.

(Theo CNBC, Bloomberg)