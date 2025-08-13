Tương lai của TV có lẽ đang đến sớm hơn dự kiến khi Samsung tung ra mẫu Micro RGB 115 inch – một trong những chiếc TV được mong chờ nhất nhiều năm qua.

Đây là sản phẩm đầu tiên thuộc dòng này, có giá hơn 30.000 USD và sở hữu thông số kỹ thuật đủ sức cạnh tranh, thậm chí vượt qua nhiều mẫu TV cao cấp hiện nay.

Samsung vừa giới thiệu chiếc TV Micro RGB đầu tiên trên thế giới. Ảnh: Samsung

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở công nghệ Micro RGB. Khác với Mini-LED - vốn nổi tiếng nhờ khả năng kiểm soát đèn nền tốt hơn LED thông thường, cho độ sáng nổi bật, màu đen sâu và độ tương phản cao, Micro RGB tiến xa hơn khi sử dụng các đèn LED siêu nhỏ, kích thước chưa tới 1/10mm, gồm ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương sắp xếp theo cấu trúc phức tạp.

Kích thước siêu nhỏ này cho phép kiểm soát độ tương phản chính xác hơn nữa. Samsung khẳng định TV Micro RGB 115 inch có thể bao phủ 100% gam màu BT.2020 - tiêu chuẩn quốc tế về độ chính xác màu mà chưa TV thương mại nào đạt được. Để so sánh, mẫu S95F OLED của Samsung hiện dẫn đầu với khoảng 90,2% BT.2020.

Sự kết hợp giữa kích thước cực nhỏ và khả năng phát sáng độc lập của từng màu giúp Micro RGB đạt độ tương phản sắc nét cùng dải màu phong phú vượt trội. Trải nghiệm thực tế tại CES 2025 cho thấy ở kích thước 115 inch, TV này trở thành tâm điểm của bất kỳ không gian nào.

Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ tần số quét 144Hz, tích hợp tính năng thông minh và bộ phần mềm Vision AI, đi kèm lớp phủ mờ chống chói tương tự dòng OLED cao cấp của hãng.

Tuy vậy, theo Tom’s Guide, Micro RGB không phải là MicroLED “đích thực”. MicroLED thực sự là màn hình tự phát sáng, mỗi điểm ảnh là một nguồn sáng độc lập, cho màu đen hoàn hảo và độ sáng cao hơn OLED mà không lo bị lưu hình (burn-in). Song, chi phí sản xuất hiện vẫn quá cao, chẳng hạn mẫu MicroLED nhỏ nhất của Samsung là 89 inch, giá lên tới 100.000 USD.

Dù vậy, màn ra mắt của TV Micro RGB 115 inch có thể được xem như bước đệm, nối giữa Mini-LED cao cấp hiện tại và MicroLED lý tưởng nhưng đắt đỏ trong tương lai.

Samsung cho biết sẽ phát hành sản phẩm đầu tiên tại Hàn Quốc, với giá 44,9 triệu won (32.300 USD) trước khi mở rộng sang Mỹ và các thị trường khác.

(Theo Tom's Guide, Samsung)