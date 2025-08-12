Trên mạng xã hội X, Elon Musk viết: “Apple đang hành xử theo cách khiến mọi công ty AI, ngoài OpenAI, không thể đạt vị trí số một trên App Store. Đây là vi phạm luật chống độc quyền rõ ràng”. Musk khẳng định xAI, công ty AI do ông sáng lập, sẽ “thực hiện hành động pháp lý ngay lập tức”.

Hiện tại, Grok - mô hình AI của xAI - đứng thứ 6 trong danh sách “Top ứng dụng miễn phí” trên iPhone tại Mỹ, trong khi ChatGPT của OpenAI giữ vị trí số một.

Musk cũng chỉ trích Apple vì không đưa X hay Grok vào mục “Must Have” (ứng dụng phải có), dù X đang là “ứng dụng tin tức số một thế giới”.

Elon Musk cáo buộc Apple thiên vị ChatGPT trên bảng xếp hạng App Store. Ảnh: Shutterstock

Tài khoản chính thức của Grok trên X cũng đăng thông điệp, được Musk chia sẻ lại, cho rằng “Apple thiên vị các AI đã có chỗ đứng như ChatGPT, thay vì tạo cơ hội cho những đối thủ mới mẻ và sáng tạo”, “kìm hãm cạnh tranh”. Tuy nhiên, cả Musk lẫn Grok đều không đưa ra bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc này.

Căng thẳng giữa Musk và Apple leo thang từ tháng 6/2024, khi Apple thông báo hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào thiết bị của hãng.

Khi đó, Musk dọa sẽ cấm toàn bộ thiết bị Apple tại các công ty của mình, gồm X, Tesla và SpaceX, song chưa rõ ông có thực hiện hay không.

Apple không xa lạ với các tranh chấp pháp lý liên quan đến App Store. Hồi tháng 4, một thẩm phán liên bang Mỹ phán quyết hãng vi phạm lệnh tòa về cải tổ App Store nhằm tăng tính cạnh tranh trong việc tải và thanh toán ứng dụng.

Lệnh này xuất phát từ vụ kiện chống độc quyền đình đám năm 2021 do Epic Games - nhà sản xuất game Fortnite - khởi xướng, cáo buộc Apple độc quyền phân phối ứng dụng iOS.

Tòa khi đó xác định Apple vi phạm luật cạnh tranh California và buộc hãng cho phép nhà phát triển hướng người dùng đến các tùy chọn thanh toán ngoài App Store.

Cũng trong tháng 4, Ủy ban châu Âu phạt Apple 500 triệu EUR (570 triệu USD) vì hạn chế các nhà phát triển ứng dụng giới thiệu cho người dùng những lựa chọn rẻ hơn ngoài App Store, vi phạm luật cạnh tranh kỹ thuật số của EU. Tháng trước, Apple đã kháng án lên tòa châu Âu.

Ngoài mâu thuẫn với Apple, Musk còn đối đầu với OpenAI - công ty ông đồng sáng lập năm 2015 nhưng rời hội đồng quản trị năm 2018, bốn năm sau khi cảnh báo AI “có thể nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân”.

Hiện ông đang kiện OpenAI và CEO Sam Altman, cáo buộc họ đã từ bỏ sứ mệnh ban đầu là phát triển AI “vì lợi ích chung của nhân loại”.

Căng thẳng nội bộ xAI cũng xuất hiện khi Robert Keele, trưởng bộ phận pháp lý, vừa tuyên bố rời công ty để dành thời gian cho gia đình, đồng thời thừa nhận có “khác biệt quan điểm” với Musk.

Trước lời đe dọa của Musk, Altman viết trên X: “Đây là điều đáng chú ý khi Elon đưa ra cáo buộc này, nhất là sau những gì tôi nghe được rằng ông ấy đã thao túng X nhằm phục vụ lợi ích bản thân, gây bất lợi cho đối thủ và những người ông ấy không thích”.

