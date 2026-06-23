Nhà sản xuất siêu xe Italy đang khiến giới mê xe toàn cầu tò mò khi liên tục "nhá hàng" về một mẫu xe mới sẽ trình làng vào ngày 4/7. Dù chưa công bố chi tiết, nhiều đồn đoán cho rằng Ferrari đang chuẩn bị tung ra phiên bản đặc biệt của mẫu 12Cilindri với hộp số sàn, điều đã vắng bóng trên các dòng xe thương mại của hãng suốt hơn một thập kỷ.

Hộp số sàn nhưng vẫn có thể vận hành như số tự động

Tại một hội nghị đại lý tổ chức ở Las Vegas (Mỹ), CEO Ferrari, Benedetto Vigna, đã úp mở về dự án mới. "Trong vài tuần nữa, các bạn sẽ thấy một điều gì đó mới mẻ, nơi chúng tôi kết hợp những giá trị từ quá khứ với tầm nhìn hướng tới tương lai. Hãy chờ đến ngày 4/7", ông Vigna nói.

Phát biểu này càng củng cố những tin đồn rằng Ferrari đang tìm cách đưa trải nghiệm lái xe số sàn trở lại trên một mẫu xe giới hạn.

Nguồn cơn của những đồn đoán xuất phát từ một hồ sơ bằng sáng chế mới được Ferrari đăng ký gần đây.

Theo tài liệu được trang CarBuzz phát hiện, Ferrari đang phát triển một hệ thống chuyển số điện tử (shift-by-wire) hoàn toàn mới. Công nghệ này cho phép người lái sử dụng cần số theo kiểu hộp số sàn truyền thống, đồng thời cũng có thể chuyển sang chế độ vận hành như một hộp số tự động.

Hình ảnh trong hồ sơ sáng chế cho thấy cần số có sơ đồ 6 cấp số quen thuộc, nhưng được tích hợp thêm các nút chức năng R (lùi), N (mo), D (tiến) và M (số tay). Nhờ đó, người điều khiển có thể dễ dàng chuyển đổi giữa trải nghiệm lái xe kiểu cổ điển và sự tiện lợi của hộp số tự động chỉ bằng vài thao tác đơn giản.

Về mặt kỹ thuật, cần số di chuyển trên hai trục và kết nối với một bộ điều khiển điện tử (ECU). Ferrari còn trang bị các cơ cấu lò xo và con lăn nhằm tạo cảm giác sang số chân thực giống như hộp số cơ khí truyền thống. Đáng chú ý, lực phản hồi của cần số có thể được điều chỉnh bằng điện tử để mô phỏng chính xác cảm giác gài số trên xe số sàn thực thụ.

Có thể xuất hiện trên Ferrari 12Cilindri phiên bản đặc biệt

Một hồ sơ sáng chế khác cho thấy hệ thống mới có khả năng tương thích với hộp số ly hợp kép đang được Ferrari sử dụng trên nhiều mẫu xe hiện nay, trong đó có mẫu Ferrari 12Cilindri.

Điều này đồng nghĩa Ferrari không cần phát triển một hộp số cơ khí hoàn toàn mới mà vẫn có thể mang lại trải nghiệm lái số sàn cho khách hàng thông qua công nghệ điện tử hiện đại.

Giới quan sát nhận định đây có thể là giải pháp giúp Ferrari hồi sinh cảm giác lái truyền thống trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và khí thải ngày càng khắt khe.

Theo nhiều nguồn tin, mẫu xe sắp ra mắt có thể mang tên Ferrari 12Cilindri MM, được sản xuất với số lượng hạn chế và cung cấp ở cả hai biến thể Coupe và Aperta mui trần.

Nếu những đồn đoán này trở thành sự thật, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2012 Ferrari đưa hộp số sàn trở lại một mẫu xe thương mại. Động thái này được xem là bước đi táo bạo trong bối cảnh phần lớn siêu xe hiện đại đã chuyển hoàn toàn sang hộp số tự động hoặc ly hợp kép nhằm tối ưu hiệu năng.

Với những người đam mê cảm giác cầm lái thuần chất, ngày 4/7 tới có thể đánh dấu sự trở lại của một trong những giá trị được yêu thích nhất trong lịch sử Ferrari.

Xem một số hình ảnh demo của mẫu Ferrari 12Cilindri MM:

(Theo Carscoops)

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