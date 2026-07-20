Biến động mạnh về cơ cấu cổ đông đang diễn ra tại CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) sau biến cố liên quan đến một số lãnh đạo chủ chốt. Trong bối cảnh cổ phiếu lao dốc hơn 40% và tâm lý thị trường thận trọng, hàng loạt tổ chức đầu tư lớn liên tiếp gia tăng sở hữu, qua đó PC1 có thêm nhiều cổ đông lớn mới.

Loạt tổ chức lớn trở thành cổ đông lớn của PC1

Mới đây nhất, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) đã mua gần 1,1 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên 16/7, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,91% lên 5,17% vốn điều lệ, chính thức trở thành cổ đông lớn.

Trước đó, công ty mẹ của CII Invest là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) cũng mua thêm 3,88 triệu cổ phiếu PC1 vào đầu tháng 6, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,38%. Như vậy, nhóm CII hiện sở hữu tổng cộng 10,55% vốn PC1, trở thành nhóm cổ đông lớn thứ hai sau cựu Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn với 21,38% cổ phần.

Một tổ chức khác cũng tham gia mạnh mẽ là Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital). Ngày 9/7, doanh nghiệp này mua thêm 14,1 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 31 triệu cổ phiếu, tương đương 7,54% vốn và trở thành cổ đông lớn của PC1.

Như vậy, đến nay, PC1 có bốn cổ đông lớn gồm ông Trịnh Văn Tuấn, CII, CII Invest và VietinBank Capital.

PC1 hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện, năng lượng và hạ tầng. Ảnh: PC1

Làn sóng mua vào diễn ra sau khi PC1 trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm. Từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 5, cổ phiếu PC1 giảm khoảng 40%, có thời điểm từ vùng trên 31.000 đồng xuống quanh 18.000 đồng/cổ phiếu, khiến vốn hóa thị trường bốc hơi gần 5.700 tỷ đồng.

Đợt giảm sâu gắn với biến cố xảy ra hồi tháng 5, khi ông Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố để điều tra về các hành vi bị cáo buộc liên quan đến "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản".

Sau đó, doanh nghiệp phải chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và kiện toàn bộ máy quản trị.

Đáng chú ý, CII khẳng định khoản đầu tư vào PC1 chỉ mang tính chất tài chính và không có chủ trương tham gia điều hành doanh nghiệp, bao gồm việc đề cử nhân sự vào HĐQT hoặc Ban kiểm soát.

Cổ phiếu phục hồi, lấy lại hơn 1.700 tỷ đồng vốn hóa

Sau giai đoạn giảm sâu, cổ phiếu PC1 đã hồi phục đáng kể. Từ vùng đáy giữa tháng 5 đến nay, thị giá tăng khoảng 24%, giúp vốn hóa doanh nghiệp tăng thêm hơn 1.700 tỷ đồng. Tính đến phiên 17/7, PC1 có giá 21.800 đồng/cp.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản thị trường chứng khoán nhìn chung chưa thực sự cải thiện, tâm lý dòng tiền vẫn thận trọng và nhiều cổ phiếu chưa lấy lại được mức giá trước đó. Vì vậy, việc nhiều tổ chức lớn liên tiếp mua vào PC1 được xem là một trong những yếu tố góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với cổ phiếu này.

Tuy nhiên, sự phục hồi của PC1 không chỉ đến từ yếu tố dòng tiền. Sau khi giảm mạnh, định giá doanh nghiệp trở nên hấp dẫn hơn đáng kể so với trước biến cố. Với các nhà đầu tư dài hạn, mức chiết khấu lớn có thể tạo cơ hội tiếp cận một doanh nghiệp vẫn sở hữu nền tảng hoạt động đáng chú ý.

Theo giải trình của CII, quyết định đầu tư xuất phát từ việc PC1 sở hữu danh mục dự án năng lượng đang vận hành, trong đó có nhiều dự án điện hưởng cơ chế giá FIT, cùng các dự án sẽ đưa vào khai thác trong thời gian tới. Đây cũng là lĩnh vực phù hợp với chiến lược mở rộng sang ngành năng lượng của doanh nghiệp hạ tầng có trụ sở tại TP.HCM.

Thực tế, PC1 đã phát triển từ doanh nghiệp xây lắp điện thành tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như truyền tải điện, thủy điện, điện gió, bất động sản khu công nghiệp, khai khoáng và sản xuất công nghiệp. Doanh nghiệp đang vận hành nhiều nhà máy thủy điện, triển khai các dự án điện gió và sở hữu dự án khai thác niken - đồng tại Cao Bằng, lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi năng lượng.

Kết quả kinh doanh cũng cho thấy hoạt động cốt lõi chưa suy giảm. Quý I/2026, PC1 ghi nhận doanh thu hơn 2.168 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, tăng 86%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu cả năm hơn 15.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 1.050 tỷ đồng.

Dù thu hút sự quan tâm của các tổ chức lớn, PC1 vẫn đối mặt với những thách thức liên quan đến quá trình xử lý vấn đề pháp lý và kiện toàn quản trị sau biến cố. Việc các tổ chức lớn gia tăng sở hữu phần nào cho thấy sự quan tâm đối với triển vọng dài hạn của PC1, song triển vọng của doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng ổn định bộ máy, duy trì hoạt động kinh doanh và thực hiện các mục tiêu đã đề ra.