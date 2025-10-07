Báo cáo của Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho hay, 11 tháng trong năm 2025, cơ quan THADS (thi hành án dân sự) đã thi hành xong hơn 23.275 tỷ đồng, tăng hơn 9.315 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024. Đối với các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, cơ quan THADS đã thi hành xong số tiền trên 17.269 tỷ đồng.

Về vụ án FLC, sau khi nhận bản án phúc thẩm vào ngày 4/7/2025, Cơ quan THADS Hà Nội đã ban hành 41 quyết định thi hành án chủ động, tương ứng với số tiền trên 744 tỷ đồng. Trong đó, đã giải quyết, xử lý xong 27 quyết định, tương ứng với số tiền trên 722 tỷ đồng; đang xử lý giải quyết 14 quyết định, tương ứng với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Cơ quan THADS xác nhận, ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó TGĐ Công ty Chứng khoán BOS) đã nộp xong khoản tiền liên đới truy nộp sung công quỹ nhà nước, số tiền hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán là trên 684 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: CTV

Trên cơ sở đề nghị của đương sự, THADS TP Hà Nội đã cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án đối với các khoản mà ông Quyết và 2 em gái đã thi hành được nêu trên (phần chủ động thu cho ngân sách nhà nước).

Tính đến ngày 13/8/2025, số đương sự trong vụ án có đơn yêu cầu gửi qua đường bưu điện là 11.563 người. Trong đó đã xử lý và ra quyết định thi hành án: 5.528 đương sự; đơn có sai sót: 3.871 đơn của đương sự; đang xử lý giải quyết: 2.164 đơn.

Số quyết định thi hành án theo yêu cầu đã ban hành là 119 quyết định (cho tổng số 5.528 đương sự có đơn yêu cầu đáp ứng quy định) tương ứng với số tiền hơn 1.028 tỷ đồng. Cơ quan THADS cũng đã phân phối và chuyển đương sự hơn 966 tỷ đồng, hiện đang tiếp tục xử lý giải quyết theo quy định.

Gỡ vướng trong thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, tổng cả hai giai đoạn của vụ án, cơ quan THADS đã ban hành 72 quyết định thi hành án, đã thi hành xong 45/72 quyết định, tương ứng với số tiền hơn 16.290 tỷ đồng.

Quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan THADS gặp một số khó khăn, vướng mắc phát sinh khi các bị hại đề nghị miễn toàn bộ phí THADS đối với số tiền được nhận. Tuy nhiên, chỉ các khoản tiền, tài sản mà bị cáo Trương Mỹ Lan tự nguyện thi hành cho các bị hại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án (giai đoạn 2) thì các bị hại mới không phải chịu phí thi hành án đối với số tiền, tài sản được thi hành án.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: VietNamNet

Về việc Ngân hàng SCB thực hiện quyết định khấu trừ của cơ quan THADS, báo cáo cho hay, hiện SCB vẫn chưa thực hiện đầy đủ quyết định khấu trừ của cơ quan THADS (10 Quyết định). Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước đã làm việc và có văn bản yêu cầu SCB thực hiện.

Đến thời điểm hiện nay, SCB chưa giao trả được bất cứ giấy tờ liên quan đến tài sản nào theo nội dung bản án tuyên, vì lý do SCB đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Về việc xử lý các tài sản kê biên, cơ quan THAND cũng gặp vướng mắc do các dự án đã hết hạn, chưa được gia hạn, hoặc các thửa đất chưa xác định được ranh giới, tọa độ... Do đó, làm chậm quá trình thi hành án, dẫn tới làm chậm quá trình bồi hoàn của bà Trương Mỹ Lan cho SCB và các trái chủ.

Cơ quan THADS đã đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới, theo đó sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xác minh hiện trạng, tính pháp lý của các tài sản để thực hiện xử lý theo quy định, kịp thời thu hồi tiền bị chiếm đoạt, thất thoát trong vụ án.

Đối với các khó khăn, vướng mắc, Bộ Tư pháp đang tham mưu báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại Phiên họp thứ hai để cho ý kiến về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với vụ án Tân Hoàng Minh, Cơ quan THADS đã thu đủ số tiền để bồi thường cho các bị hại theo bản án tuyên nên cơ quan THADS không xử lý tài sản. Cụ thể, đã thu đủ số tiền phải thi hành án là hơn 8.643 tỷ đồng; tổng số bị hại được bồi thường là 6.630 người.

Về thi hành án theo đơn yêu cầu, THADS TP Hà Nội đã thụ lý và thực hiện chi trả cho 6.561 bị hại với tổng số tiền trên 8.625 tỷ đồng, hiện còn có 69 bị hại chưa làm đơn yêu cầu. Theo Cơ quan THADS, khi người được thi hành án nộp đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan THADS sẽ thực hiện chi trả theo quy định.