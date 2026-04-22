Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) đã kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo cáo buộc, ông Dân đã gặp gỡ, nhờ vả và chi tiền cho một số lãnh đạo, cán bộ Bộ NN&PTNT (cũ), trong đó có cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và ông Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), nhằm được tạo điều kiện tham gia và trúng 5 gói thầu tại 4 dự án do các ban quản lý, xây dựng công trình thuộc bộ này làm chủ đầu tư.

Tổng số tiền ông Dân đưa hối lộ để trúng thầu là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó, ông Hoàng Văn Thắng nhận hơn 4,5 tỷ đồng; ông Trần Tố Nghị nhận 13 tỷ đồng; ông Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4) nhận 6,25 tỷ đồng; ông Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) nhận hơn 13 tỷ đồng; ông Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8) nhận 3 tỷ đồng.

Với các hành vi trên, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt ông Dân tổng cộng 14 năm tù, gồm: 2 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PĐ

Tổng hợp hình phạt của 3 tội danh, bị cáo Nguyễn Văn Dân phải chấp hành mức án chung 14 năm tù. Tại phiên tòa sơ thẩm, Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin bán 175 cây vàng để khắc phục hậu quả.

Ngoài ông Dân, các bị cáo Trần Văn Lăng và Vũ Đình Thịnh (cựu Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) cũng đã kháng cáo, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Riêng bị cáo Thịnh còn đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại phần trách nhiệm dân sự liên quan.

Trước đó, từ ngày 30/3 - 7/4 TAND TP Hà Nội đã xét xử các bị cáo theo trình tự sơ thẩm và tuyên phạt cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng mức án 4 năm tù về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo khác nhận án từ 30 tháng tù treo đến 14 năm tù giam.

Theo bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT (cũ) để “đi đêm”, nhằm trúng 5 gói thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, Giám đốc Công ty Hoàng Dân còn chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty trong hệ sinh thái, đồng thời lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Trong đó, một hệ thống phản ánh số liệu thực chi để theo dõi nội bộ; hệ thống còn lại được ghi nhận trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa nhằm hợp thức hóa các khoản chi, phục vụ kê khai, báo cáo thuế.

Hành vi này bị xác định vi phạm quy định của Luật Kế toán năm 2015, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nguyên tắc công bằng, trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu và kế toán; ảnh hưởng đến tính minh bạch, chính xác của các hoạt động này, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Đồng thời, vụ án còn làm suy giảm uy tín của bộ máy Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.