Nữ sinh kiện 7 nam sinh và Đại học Cornell

Tháng 9/2026, vụ kiện của một nữ sinh viên Đại học Cornell (Mỹ), cáo buộc 7 nam sinh chuốc thuốc và hiếp dâm tập thể cô vào năm 2024, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội và truyền thông Mỹ.

Theo đơn kiện được đệ trình ngày 14/9/2026, nguyên đơn được xác định bằng tên Jane Doe, cho biết bị chuốc thuốc và nhiều lần xâm hại tình dục vào rạng sáng 20/10/2024 tại nhà Chi Phi, nơi đặt chi hội Delta Xi.

Đơn kiện dài 101 trang nêu tên 7 nam sinh bị cáo buộc liên quan đến vụ việc.

Ngoài 7 nam sinh, các bị đơn còn có Đại học Cornell, một số cá nhân, tổ chức liên quan và một quán bar ở Ithaca bị cáo buộc phục vụ rượu cho Jane Doe khi cô chưa đủ tuổi và có dấu hiệu say xỉn.

Đơn kiện đưa ra các cáo buộc về xâm hại, tấn công tình dục, cố ý gây tổn thương tinh thần, vi phạm hợp đồng và luật nhân quyền của bang New York. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường nhưng không nêu số tiền cụ thể.

Tài liệu còn có hình ảnh được cho là chụp cuộc trò chuyện trên Snapchat giữa các thành viên hội sinh viên vào khoảng 1h42 ngày 20/10/2024, thời điểm xảy ra vụ việc theo cáo buộc. Trong tin nhắn có nội dung nói về việc có "phụ nữ miễn phí" ở tầng trên. Năm trong số 7 nam sinh bị nêu tên trong đơn kiện xuất hiện trong ảnh chụp màn hình.

Đây là những cáo buộc của nguyên đơn, chưa phải kết luận của cơ quan điều tra hay phán quyết của tòa án.

Một góc Đại học Cornell nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Fanpage Cornell University

Cornell đình chỉ hội sinh viên, kỷ luật các cá nhân liên quan

Theo đơn kiện, Jane Doe trình báo vụ việc với Cảnh sát Đại học Cornell khoảng ngày 8/11/2024.

Cùng ngày, tờ The Cornell Daily Sun, báo độc lập do sinh viên điều hành, đưa tin một người trình báo việc bị nhiều nam giới xâm hại tình dục và bị ép sử dụng ketamine cùng các loại ma túy khác. Sau đó, hai chi hội Chi Phi và Lambda Chi Alpha bị đình chỉ tạm thời.

Ngày 26/11/2024, Đại học Cornell xác nhận chi hội Delta Xi của Chi Phi bị đình chỉ từ ngày 8/11 vì những hành vi bị cáo buộc vi phạm Bộ quy tắc ứng xử dành cho sinh viên. Trường cũng cho biết đã đình chỉ tạm thời một số sinh viên nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Tháng 2/2025, Cornell thành lập Tổ công tác của Hiệu trưởng về xâm hại tình dục trong khuôn viên trường, nhằm xây dựng các biện pháp phòng ngừa và xử lý tình trạng này.

Theo đơn kiện, tháng 5/2025, bộ phận phụ trách các vụ việc liên quan đến giới tính và xâm hại tình dục (Title IX) của trường tổ chức ít nhất 12 phiên điều trần về vụ việc trước khi kết thúc điều tra nội bộ.

Đến tháng 3/2026, tổ công tác công bố các khuyến nghị cập nhật hướng dẫn phòng ngừa xâm hại tình dục. Tuy nhiên, chưa rõ những khuyến nghị nào đã được chính thức đưa vào chính sách của trường.

Trong đơn kiện được nộp tháng 9/2026, Jane Doe cáo buộc một số nam sinh được tạo cơ hội giảm nhẹ hình thức kỷ luật bằng cách nộp bài luận. Thông tin này sau đó lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Vụ kiện cũng gây tranh luận tại Cornell và Ithaca. Báo sinh viên The Cornell Daily Sun đăng xã luận chỉ trích cách trường xử lý vụ việc. Tại một cuộc gặp ở Ithaca ngày 27/9, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez cũng đề cập vụ việc, thu hút phản ứng mạnh từ đám đông.

Công tố viên mở lại cuộc điều tra sau gần hai năm

Ngày 28/9/2026, Công tố viên hạt Tompkins, bang New York, Matthew Van Houten thông báo mở lại cuộc điều tra hình sự, đồng thời giải thích lý do không truy tố vụ việc vào năm 2024.

Theo ông Van Houten, bản tường trình có tuyên thệ mà Jane Doe cung cấp cho cảnh sát Đại học Cornell tháng 11/2024 không đề cập việc cô bị chuốc thuốc trái ý muốn hay hiếp dâm tập thể, mà mô tả việc sử dụng ma túy và quan hệ tình dục là tự nguyện và có sự đồng thuận. Quyết định không truy tố khi đó được đưa ra dựa trên bản tường trình này, thay vì các cáo buộc trong đơn kiện dân sự được nộp gần hai năm sau.

Tuy nhiên, theo Reuters, luật sư của Jane Doe bác bỏ nhận định cho rằng lời khai ban đầu của cô khác biệt đáng kể so với nội dung đơn kiện, đồng thời đặt vấn đề về quá trình điều tra ban đầu.

Sau khi đơn kiện được đệ trình, ông Van Houten liên hệ với các luật sư của Jane Doe để làm rõ sự khác biệt giữa bản tường trình ban đầu và các cáo buộc mới. Sau đó, ông quyết định mở lại vụ việc và cho biết sẽ trình vụ án trước đại bồi thẩm đoàn hạt Tompkins.

Cùng ngày, Đại học Cornell ủng hộ việc mở lại cuộc điều tra hình sự và khẳng định đã áp dụng các hình thức kỷ luật đối với những người liên quan. Chi hội Delta Xi vẫn bị cấm hoạt động trong khuôn viên trường.

Theo Cornell, cuộc điều tra nội bộ được tiến hành độc lập với điều tra hình sự. Sau nhiều tháng, một hội đồng gồm các giảng viên và nhân viên được đào tạo đã xem xét chứng cứ, nghe trình bày từ các bên và áp dụng các hình thức kỷ luật, trong đó có buộc thôi học và đình chỉ.

Nhà trường khẳng định không ai chỉ bị yêu cầu viết bài luận như hình thức kỷ luật duy nhất. Nhà trường xác nhận đã áp dụng hình thức buộc thôi học và đình chỉ, nhưng không công bố cụ thể hình thức kỷ luật đối với từng người.