Cánh cửa tri thức toàn cầu cho người trẻ Việt

Trong 3 năm qua, Văn phòng đại diện của Trường Đại học Hong Kong tại Việt Nam (HKU Việt Nam) đã đồng hành cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên và phụ huynh thông qua các hoạt động tư vấn, hội thảo, và chương trình trải nghiệm. Từ đó, hàng trăm sinh viên Việt Nam đã chính thức trúng tuyển và theo học tại HKU, với tổng giá trị học bổng lên đến 126 tỷ đồng, một con số khẳng định sự đầu tư to lớn vào tương lai của nhân tài Việt.

Không chỉ dừng lại ở học bổng, HKU Việt Nam còn tổ chức hơn 50 sự kiện học thuật, nhiều chương trình trao đổi Việt Nam - Hong Kong, và các hội nghị quốc tế với sự tham gia của các học giả hàng đầu thế giới. Những hoạt động này đã tạo ra một cầu nối học thuật - văn hóa đa chiều, đưa sinh viên Việt Nam tiếp cận trực tiếp với tri thức tiên tiến và xu hướng nghề nghiệp toàn cầu.

Giải thưởng Xuất sắc - minh chứng cho sự uy tín và những đóng góp

Ngày 16/9/2025 tại Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức, HKU Việt Nam đã vinh dự nhận Giải thưởng Xuất sắc trong công tác quản lý và điều hành cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Giải thưởng danh giá này được xét chọn hằng năm, dành cho các cơ sở giáo dục được lựa chọn dựa trên tiêu chí đánh giá khắt khe về tính minh bạch, hiệu quả quản lý và đóng góp thực tế cho cộng đồng giáo dục.

Với HKU Việt Nam, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong việc mang đến cơ hội học tập quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hệ sinh thái giáo dục ngoài công lập tại Việt Nam.

Định hướng tương lai: Mở rộng nghiên cứu, đào tạo và hợp tác

PGS.TS Phan Quang Tuấn - Trưởng Đại diện HKU Việt Nam, chia sẻ: “Giải thưởng này là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới và mở rộng hợp tác. Trong thời gian tới, HKU Việt Nam sẽ tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tổ chức nhiều hội nghị quốc tế, đồng thời phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn ngay tại Việt Nam để học viên có thể trải nghiệm chất lượng giáo dục quốc tế mà không cần đi xa. Chúng tôi cũng đặt trọng tâm vào việc hợp tác sâu rộng hơn với các trường đại học trong nước nhằm cùng nhau nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hệ sinh thái giáo dục”.

Hiện tại, HKU đang đẩy mạnh đưa các xu hướng đào tạo toàn cầu vào giảng dạy - từ AI, dữ liệu lớn đến ESG và FinTech. Đây là những lĩnh vực mà HKU đã đi đầu với nhiều chương trình được quốc tế công nhận, trong đó có các chứng chỉ như Applied ESG and Intelligent Technologies hay Green Finance and ESG Analytics.

HKU cũng từng được vinh danh tại QS Reimagine Education Awards với các sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy. Thông qua HKU Việt Nam, người học sẽ có cơ hội tiếp cận chất lượng giáo dục quốc tế ngay tại chỗ, mà còn góp phần đào tạo nên một thế hệ trí thức trẻ Việt Nam có khả năng dẫn dắt trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.

Từ những suất học bổng đã chắp cánh cho hàng trăm tài năng trẻ Việt Nam đến Giải thưởng Xuất sắc của ngành giáo dục TP.HCM, HKU Việt Nam đã khẳng định vai trò tiên phong của một trong số ít văn phòng đại diện đại học quốc tế tại Việt Nam. Với tầm nhìn tương lai, HKU Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu, giáo dục và tạo tác động xã hội, đây sẽ là nền tảng để HKU Việt Nam không chỉ đồng hành cùng thế hệ trẻ, mà còn góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam trong bức tranh học thuật toàn cầu.

Trường Đại học Hong Kong (HKU) thành lập năm 1911, là đại học lâu đời nhất ở Hong Kong (Trung Quốc). Với hơn 114 năm hoạt động và phát triển, HKU đứng hạng 1 tại Hong Kong và thứ 11 thế giới (theo bảng xếp hạng QS World University Rankings năm 2026). Trong đó, HKU Business School (HKUBS) thành lập năm 2001, là trường thành viên trẻ nhất của HKU. Trường hướng đến việc nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu học thuật và dần mở rộng quy mô ra toàn cầu. HKU Business School được xếp hạng thứ 2 toàn châu Á (theo BXH Quacquarelli Symonds 2024) với chương trình MBA đứng thứ 1 toàn châu Á (theo BXH The Economist MBA) Văn phòng Đại diện Trường Đại học Hong Kong tại Việt Nam:

Địa chỉ: Lầu 19, Tòa Bitexco Financial, 2 Hải Triều, Phường Sài Gòn, TP.HCM, Việt Nam

Website: https://hkuvn.edu.vn/

Điện thoại: 0286 6868 605

Minh Hòa