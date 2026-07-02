Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, đã trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo của 8 trường đại học thành viên và 2 đơn vị trực thuộc.

Theo đó, tại Trường Đại học Khoa học, PGS.TS Võ Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng gồm: TS Bùi Quang Vũ, PGS.TS Trần Ngọc Tuyền và TS Phan Tuấn Anh.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học. Ảnh: Đại học Huế

Tại Trường Đại học Kinh tế, bổ nhiệm PGS.TS Trương Tấn Quân giữ chức hiệu trưởng và 3 phó hiệu trưởng gồm: TS Phan Khoa Cương, PGS.TS Bùi Đức Tính và PGS.TS Phan Thanh Hoàn.

Tại Trường Đại học Luật, bổ nhiệm PGS.TS Đoàn Đức Lương giữ chức hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng là TS Nguyễn Hồng Sơn và TS Nguyễn Sơn Hà.

Ở Trường Đại học Ngoại ngữ, PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng. Hai phó hiệu trưởng được bổ nhiệm là PGS.TS Nguyễn Văn Huy và PGS.TS Nguyễn Hồ Hoàng Thủy.

Ở Trường Đại học Nông Lâm, GS.TS Lê Đình Phùng được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Hữu Văn giữ chức phó hiệu trưởng.

Tại Trường Đại học Sư phạm, TS Lê Hồ Sơn được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng. Hai phó hiệu trưởng là PGS.TS Nguyễn Thành Nhân và PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế và GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ. Ảnh: Đại học Huế

Ngoài ra, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy còn trực tiếp làm hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược. Bốn phó hiệu trưởng gồm PGS.TS Hoàng Bùi Bảo, PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, PGS.TS Nguyễn Minh Tâm và TS Đặng Phước Hải.

Tại Trường Đại học Nghệ thuật, TS Phan Lê Chung được giao giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách.

Đại học Huế cũng bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn giữ chức Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin.

Phát biểu giao nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh rằng đoàn kết, thống nhất là nền tảng để Đại học Huế vượt qua thách thức, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia.

Ông đề nghị đội ngũ lãnh đạo vừa được bổ nhiệm phát huy vai trò tiên phong, giữ vững đoàn kết, khơi thông các nguồn lực nội tại, đưa các trường thành viên và đơn vị trực thuộc phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành đại học xuất sắc.