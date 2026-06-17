Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy UBND Đà Nẵng đã công bố các quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh lãnh đạo Đảng bộ ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Thành ủy viên, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, được chuẩn y giữ chức Bí thư Đảng ủy ĐH Đà Nẵng; ông Phan Minh Đức, Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng các trường ĐH thành viên ĐH Đà Nẵng nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: ĐH Đà Nẵng.

Tại hội nghị, ĐH Đà Nẵng cũng công bố các quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại 6 trường ĐH thành viên.

Cụ thể, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa; các Phó Hiệu trưởng gồm PGS.TS Nguyễn Đình Lâm, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, PGS.TS Lê Tiến Dũng và PGS.TS Huỳnh Phương Nam.

GS.TS Lê Văn Huy giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế; các Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh và TS Huỳnh Thị Hồng Hạnh.

PGS.TS Võ Văn Minh giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm; các Phó Hiệu trưởng gồm PGS.TS Nguyễn Thị Trâm Anh, PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, TS Phan Đức Tuấn và TS Đinh Thị Mỹ Hạnh.

PGS.TS Nguyễn Văn Long giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ; các Phó Hiệu trưởng gồm TS Đào Thị Thanh Phượng, TS Huỳnh Ngọc Mai Kha và TS Nguyễn Hữu Bình.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. Ảnh: ĐH Đà Nẵng

PGS.TS Nguyễn Lê Hùng giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật; các Phó Hiệu trưởng gồm PGS.TS Võ Trung Hùng và TS Nguyễn Linh Nam.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn; các Phó Hiệu trưởng gồm TS Trần Thế Sơn và TS Huỳnh Ngọc Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, cho biết việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các trường thành viên thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông nhấn mạnh các nhân sự được bổ nhiệm đều nhận được sự tín nhiệm cao, đồng thời đề nghị đội ngũ lãnh đạo mới sớm triển khai chương trình hành động, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác với các đối tác trong, ngoài nước.