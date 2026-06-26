Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Anh Tiến, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Anh Tiến là thạc sỹ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông từng đảm nhiệm các vị trí công tác: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là ông Đặng Xuân Phong. 6 phó chủ nhiệm gồm: Ông Đỗ Ngọc Huỳnh, ông Phạm Mạnh Cường, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Đôn Tuấn Phong, ông Trần Anh Tiến và bà Mai Thị Thu Vân.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ, giúp việc Chính phủ và Thủ tướng; có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối hoạt động chung của Chính phủ, Thủ tướng, phó thủ tướng; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ.