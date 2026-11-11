Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Đại học Kinh tế Quốc dân khẩn trương đầu tư xây dựng cơ sở 2 tại Chương Mỹ, đồng thời đề nghị TP Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường sớm được giao đất triển khai.

Sáng 11/11, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng ghi nhận những cống hiến và thành tựu của Đại học Kinh tế Quốc dân qua các thời kỳ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và xây dựng, phát triển đất nước.

Sau 70 năm, Đại học Kinh tế Quốc dân hiện có 60.000 người học, cùng mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp, đảm nhiệm nhiều vị trí then chốt trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, giai đoạn phát triển mới của đất nước cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, cách nghĩ, cách làm. Vì thế, ông đề nghị nhà trường cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đầu tiên là tập trung đào tạo nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Nhà trường cần đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hình thành năng lực giải quyết vấn đề và thích ứng linh hoạt với thực tiễn, đồng thời chuyển từ đào tạo theo những gì mình có sang đào tạo theo những gì đất nước cần.

Nhà trường cũng cần tích hợp trí tuệ nhân tạo, kỹ năng số, năng lực số vào các chương trình giảng dạy, coi trọng việc rèn luyện tư duy độc lập và sự minh bạch, trung thực, liêm chính trong nghiên cứu, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp.

Thứ hai, nâng tầm chất lượng nghiên cứu khoa học, thực sự trở thành trung tâm tư vấn, phản biện chính sách hàng đầu của đất nước. Theo ông, nhà trường cần tập trung giải quyết những bài toán lớn mang tầm chiến lược quốc gia.

Mỗi sản phẩm nghiên cứu cần hướng tới giá trị thực chất, có tính khả thi cao, phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế, xã hội, lấy hiệu quả thực tiễn và sự thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

“Kết quả nghiên cứu không dừng lại ở số lượng công bố mà phải được chứng minh bằng chất lượng, được doanh nghiệp ứng dụng, tạo ra sản phẩm cụ thể góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững”, ông nói.

Ngoài ra, trường cần sớm hình thành vườn ươm sáng tạo, quỹ đổi mới sáng tạo, các nhóm nghiên cứu mạnh, liên ngành, tiến tới hình thành những trung tâm nghiên cứu có tầm khu vực.

Đại học Kinh tế Quốc dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất từ Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thứ ba, nhà trường cần đổi mới mô hình, cách thức quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ. Thủ tướng yêu cầu nhà trường đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, dữ liệu số…, đồng thời khẩn trương triển khai xây dựng cơ sở tại Chương Mỹ (Hà Nội) theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đạt chuẩn quốc tế, mở ra không gian phát triển mới bền vững.

Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu nhà trường phải là nền móng vững chắc, là môi trường an toàn, nhân văn, là nơi gìn giữ và nuôi dưỡng đạo đức, danh dự và uy tín khoa học.

“Nhà giáo ngoài truyền thụ kiến thức phải là người khơi nguồn cảm hứng, là những tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo. Học viên, sinh viên phải là trung tâm, được tạo mọi điều kiện để phát triển tối đa năng lực, rèn đức, luyện tài, nuôi dưỡng ước mơ”, Thủ tướng nói.

Cuối cùng, nhà trường cần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trở thành địa chỉ hội tụ trí thức và thu hút giảng viên, nhà khoa học, sinh viên quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.

Để làm được những điều này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị UBND TP Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho Đại học Kinh tế Quốc dân sớm được giao đất để xây dựng cơ sở mới. Bộ GD-ĐT bố trí nguồn vốn theo quy định để nhà trường có đủ nguồn lực, sớm hiện thực hóa mục tiêu.

Các bộ, ngành cùng nhà trường đưa mô hình hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp đi vào thực chất, tạo điều kiện để Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành đại học dẫn dắt của Thủ đô, sớm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu của Việt Nam, một trong 100 trường đại học tốt nhất châu Á trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh theo chuẩn mực xếp hạng quốc tế.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu.

Tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ nhà trường vinh dự khi được Thủ tướng Chính phủ và TP Hà Nội tin tưởng lựa chọn là một trong 12 đại học dẫn dắt của Thủ đô.

Để thực hiện mục tiêu chiến lược ấy, Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến đầu tư phát triển khu ký túc xá đạt chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng cơ sở 2 tại Chương Mỹ, Hà Nội.

Nhà trường cam kết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, xây dựng nhà trường trở thành trung tâm tri thức kinh tế - quản trị có tầm vóc, đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.