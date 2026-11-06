Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tặng mỗi sinh viên, học viên đang học tập tại trường 100.000 đồng.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết việc tặng 100.000 đồng cho mỗi sinh viên đại học chính quy, sinh viên văn bằng 2 chính quy, sinh viên vừa làm vừa học và sinh viên hệ từ xa là một món quà nhân kỷ niệm 70 năm thành lập trường (1956-2026).

Số tiền này sẽ được nhà trường gửi tặng đến sinh viên, học viên thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân. Hạn rà soát thông tin trên hệ thống dữ liệu sinh viên đến ngày 9/11.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NEU

Năm 2026 đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, nhà trường đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu cả nước trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh.

Từ ngôi trường này, nhiều thế hệ cựu sinh viên đã trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nhân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến nay, trường có hơn 40.000 sinh viên và học viên đang theo học.

Trong chiến lược phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất một lĩnh vực lọt top 150 thế giới theo bảng xếp hạng QS by Subject, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 70% và tỷ lệ giảng viên, chuyên gia nước ngoài đạt 5%.