Sau gần 10 ngày tranh tài, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026 đã khép lại chiều 5/4 sau trận chung kết kịch tính giữa ĐH Thuỷ Lợi và ĐH Quốc gia Malaysia.

Các cầu thủ Đại học Quốc gia Malaysia ăn mừng chiến thắng. Ảnh: X.N

Ở trận đấu cuối cùng của giải, hai đội so tài quyết liệt và bất phân thắng bại trong hai hiệp chính với tỉ số 1-1. Vì vậy, danh hiệu vô địch phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, Đại học Quốc gia Malaysia đánh bại Trường Đại học Thủy lợi với tỷ số 7-6, ẵm ngôi vô địch.

HLV Kim Sang Sik xuất hiện tại trận chung kết Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần II - 2026. Ảnh: X.N

Ở trận tranh hạng ba, Đại học Svay Rieng (Campuchia) đánh bại Đại học Nha Trang 2-1, đoạt hạng ba. Đội chủ giải nhận giải phong cách.

Trường Đại học Quốc gia Malaysia vô địch. Ảnh: X.N

Giải đấu năm nay được khởi tranh từ ngày 28/3 với sự tham gia của 6 đội bóng. Trận chung kết, các cầu thủ sinh viên đón vị khách đặc biệt là HLV trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang Sik đến dự khán.