Chiều 28/11, tại SVĐ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, diễn ra trận chung kết VCK giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 Cúp TV360. Sự kiện khép lại hành trình hơn hai tuần tranh tài đầy cảm xúc của 16 đội bóng mạnh nhất cả nước.

Đại học Huế là đội vươn lên dẫn trước ở phút 45 sau tình huống thoát xuống và dứt điểm tự tin của Duy Tân. Phút 62, từ quả phạt góc, Đức Dương bật cao đánh đầu làm tung lưới đội bóng Cố đô. Tỷ số 1-1 được giữ hết hai hiệp chính, và hai đội bước vào loạt đá luân lưu.

Hai đội hòa nhau 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Đại học Huế giành chiến thắng 8-7 đầy nghẹt thở, giành chức vô địch giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025. Lần gần nhất Đại học Huế đăng quang tại giải bóng đá sinh viên toàn quốc cách đây đúng 10 năm, vào năm 2015.

Bên cạnh tinh thần thi đấu quyết liệt và những khoảnh khắc chuyên môn kịch tính, giải đấu năm nay còn lan tỏa nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Các cầu thủ Đại học Huế và Đại học Nha Trang đã mang đến những hình ảnh giàu cảm xúc khi gửi lời động viên, sẻ chia tới bà con quê nhà đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt miền Trung.

Đại học Huế đăng quang đầy cảm xúc.

Tại lễ bế mạc, BTC trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng 210.000.000 đồng