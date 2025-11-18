VCK giải bóng đá nam Sinh viên toàn quốc 2025 Cúp TV360 thuộc hệ thống giải Thể thao Sinh viên toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, với sự phối hợp của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Vietcontent, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh/thành phố, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học TDTT TP. HCM và Đại học Bách Khoa Hà Nội.

16 đội tham dự VCK.

VCK quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất toàn quốc, chia thành 4 bảng thi đấu từ ngày 18/11 đến 29/11/2025. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết, trước khi tiếp tục tranh tài ở bán kết và chung kết để tìm ra nhà vô địch toàn quốc. Sau lễ khai mạc, trận mở màn giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Huế đã khép lại với tỉ số hoà 1-1.

Giải đấu có chất lượng chuyên môn cao.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Trường Đại học Cửu Long. Tại bảng B, Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên thắng Đại học Văn Lang 3-1; Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thắng Đại học Phương Đông 1-0.