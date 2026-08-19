Hơn 98 lớp tập huấn, hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Vũ An được công nhận là chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Quyết định là sự ghi nhận những đóng góp trong hoạt động đào tạo, tư vấn, ươm tạo, kết nối đầu tư và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của ông Vũ An.

Ông Nguyễn Văn Vũ An, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, Đại học Trà Vinh

Trong quá trình hoạt động, ông An đã tổ chức và tham gia đào tạo hơn 98 lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút hơn 16.150 lượt sinh viên, giảng viên tham gia. Ông cũng trực tiếp chỉ đạo, tham gia đào tạo, huấn luyện cho hơn 2.200 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

Các chương trình đào tạo, huấn luyện góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Qua đó, từng bước hình thành lực lượng hỗ trợ khởi nghiệp chuyên nghiệp tại địa phương.

Một trong những dấu ấn nổi bật của ông Nguyễn Văn Vũ An là hoạt động kết nối nguồn lực cho các dự án khởi nghiệp.

Ông tham gia tổ chức nhiều sự kiện kết nối đầu tư, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Đại học Trà Vinh và Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Qua các hoạt động này, có 10 dự án gọi vốn thành công với tổng số vốn gần 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông An tham mưu, hỗ trợ kết nối và ký kết thỏa thuận hợp tác với hơn 170 đối tác trong và ngoài nước. Hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới hỗ trợ, tạo thêm cơ hội hợp tác, đầu tư cho sinh viên, doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp.

Trong 2 năm gần đây, ông Vũ An đã hỗ trợ, ươm tạo 39 doanh nghiệp, hợp tác xã và dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Những kết quả này góp phần thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển và thương mại hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tại Đại học Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long.

Kết nối mạng lưới khởi nghiệp khu vực và quốc gia

Không chỉ hoạt động trong phạm vi nhà trường và địa phương, ông Nguyễn Văn Vũ An còn tích cực tham gia xây dựng các mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp ở cấp khu vực và quốc gia.

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận ông Nguyễn Văn Vũ An là Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong thời hạn 5 năm

Ông là thành viên chính thức của Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia (VSMA); Phó Chủ tịch phụ trách miền Nam của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VNEI); Điều phối viên trưởng Mạng lưới hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (3S-NET) và thành viên sáng lập Hiệp hội Vườn ươm các trường đại học (UNIIC).

Ông cũng trực tiếp tham gia tổ chức, hỗ trợ 17 sự kiện, 14 buổi trà đàm và 48 buổi hội thảo, trong đó có các hội thảo quốc tế, thu hút hơn 25.500 lượt sinh viên, doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài nước.

Thông qua các hoạt động này, nhiều dự án khởi nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nhà đầu tư, chuyên gia và đối tác trong nước, quốc tế.

Việc UBND tỉnh Vĩnh Long công nhận ông Nguyễn Văn Vũ An là Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong thời hạn 5 năm không chỉ ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà còn cho thấy vai trò của Đại học Trà Vinh và Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long trong kết nối, hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa phương và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quy định, Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo là người có kiến thức, kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực và kết nối các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua hoạt động đào tạo, tư vấn chính sách, tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

(Nguồn: Đại học Trà Vinh)