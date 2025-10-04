Thành công này phản ánh kết quả từ nhiều năm đầu tư của Chính phủ Trung Quốc và sự gắn kết chặt chẽ với ngành công nghệ.

Lần đầu tiên, Thanh Hoa giữ vị trí số 1 trên cả bảng xếp hạng US News Best Global Universities lẫn CSRankings - hệ thống được cộng đồng nghiên cứu đánh giá là khách quan, dựa trên số lượng công bố khoa học tại các hội nghị hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, hệ thống máy tính, lý thuyết và nghiên cứu liên ngành. Với kết quả này, Thanh Hoa đã vượt qua Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), cái tên vốn giữ vị trí số 1 nhiều năm qua.

Đáng chú ý, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Chiết Giang và Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc cũng lần lượt đứng ở vị trí thứ 3, 4 và 5 trong lĩnh vực Khoa học máy tính. Trong top 10 hiện nay, số trường đại học châu Á ngang bằng với Mỹ, cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của khu vực trong lĩnh vực này.

Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã vươn lên dẫn đầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và hệ thống máy tính. Ảnh: Đại học Thanh Hoa

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ được coi là “cái nôi” của khoa học máy tính hiện đại - từ chiếc máy tính điện tử đầu tiên cho tới sự ra đời của Internet. Các trường danh tiếng như MIT, Stanford, Carnegie Mellon hay UC Berkeley không chỉ đặt nền móng cho ngành mà còn đào tạo nhiều thế hệ nhà khoa học, kỹ sư góp phần xây dựng Thung lũng Silicon và ngành công nghiệp công nghệ toàn cầu.

Khác với bảng xếp hạng dựa nhiều vào uy tín như US News & World Report, CSRankings được sáng lập bởi giáo sư Emery Berger (ĐH Massachusetts Amherst, Mỹ) hoàn toàn dựa trên dữ liệu và minh bạch.

Ngoài ra, Thanh Hoa cũng đứng đầu bảng SCImago Institutions Rankings về khoa học máy tính - xếp hạng dựa trên công bố khoa học và bằng sáng chế trong cơ sở dữ liệu Scopus. Ở bảng này, cả 10 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các trường đại học Trung Quốc, với Stanford đứng thứ 11.

Theo giới phân tích, thành công của Đại học Thanh Hoa đến từ nhiều năm được chính phủ đầu tư mạnh mẽ, chính sách khuyến khích công bố quốc tế, cũng như việc thu hút nhân tài từ nước ngoài trở về. Nhờ đó, đội ngũ giảng viên và nhà nghiên cứu của trường đang nắm giữ vị thế hàng đầu trong các lĩnh vực nóng như trí tuệ nhân tạo và hệ thống máy tính.

Tuy vậy, các trường Mỹ vẫn giữ ưu thế ở những mảng cốt lõi như thuật toán, độ phức tạp tính toán và mật mã học - cho thấy thế mạnh truyền thống chưa hề mất đi.

Một điểm đáng chú ý khác là các trường Trung Quốc, kể cả Thanh Hoa, chưa thể vươn lên nhóm đầu của bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) hay QS - vốn dựa nhiều vào khảo sát uy tín học thuật toàn cầu. Trong bảng THE mới nhất, ĐH Bắc Kinh và Thanh Hoa lần lượt xếp hạng 12 và 13 trong ngành khoa học máy tính.

Theo SCMP, khoảng cách này phản ánh rằng dù Trung Quốc có bước tiến vượt bậc về số lượng và chất lượng nghiên cứu, nhưng vẫn chưa theo kịp về danh tiếng học thuật toàn cầu.

Nhiều chuyên gia dự đoán, nếu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển hệ sinh thái mã nguồn mở và đào tạo nhân tài, các trường Trung Quốc có thể chiếm một nửa top 10 CSRankings trong vòng 5 năm tới.