Web of Science vừa công bố bảng xếp hạng về thành tựu bài báo nghiên cứu trong nửa đầu năm 2025 của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Theo đó, top 10 đại học hàng đầu Việt Nam về thành tựu bài báo nghiên cứu trong nửa đầu năm 2025 đã có sự thay đổi bứt phá so với cùng kỳ nửa đầu năm 2024.

Cụ thể, Đại học Quốc gia TPHCM với 850 bài báo trong danh mục WoS, đóng góp 13,18%, giữ vị trí thứ nhất. Xếp thứ 2 là Đại học Quốc gia Hà Nội với 510 bài, chiếm 7,91% cả nước.

Đại học Bách khoa Hà Nội ở vị trí thứ 3 với 373 bài, chiếm 5,79% cả nước. Nằm trong top 10 theo thứ tự còn có: Đại học Duy Tân, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Văn Lang và Đại học Kinh tế TPHCM.

Nhìn chung, các trường có thành tựu bài báo nghiên cứu WoS tăng đáng kể so với cùng kỳ. Cụ thể, Đại học Quốc gia TPHCM tăng thêm 202 bài, Đại học Quốc gia Hà Nội tăng 105 bài, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Huế tương ứng tăng thêm 68 bài. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Đặc biệt, 11 cơ sở trong nhóm 10 đơn vị dẫn đầu chiếm 47,49% tổng số bài báo nghiên cứu của cả nước.

Bộ GD-ĐT đánh giá, trong những năm qua, các trường đại học đã chú trọng phát triển năng lực nghiên cứu, khẳng định vai trò chủ chốt trong mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ quốc gia. Số công bố khoa học có trong danh mục WoS/Scopus tăng dần, trong đó các cơ sở giáo dục đại học đóng góp khoảng 85%.

Nhờ những thành tích nghiên cứu, ngày càng có nhiều đại học Việt Nam lọt vào các bảng xếp hạng quốc tế có uy tín; nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu khoa học được chuyển giao, thương mại hóa.