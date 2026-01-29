Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là dấu mốc chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen. Đại hội không chỉ xác lập mục tiêu, định hướng lớn cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt ra yêu cầu có tính mệnh lệnh: phải chuyển mạnh, chuyển thực chất từ nhận thức sang hành động, từ chủ trương sang kết quả cụ thể, đo đếm được trong thực tiễn.

Tinh thần xuyên suốt của Đại hội 14 là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng ổn định vững chắc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt; phát triển con người toàn diện; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đây là hệ quan điểm nhất quán, có tính kế thừa và phát triển, làm cơ sở cho toàn bộ hành động của nhiệm kỳ tới.

Ban chấp hành Trung ương khóa 14 ra mắt. Ảnh: Phạm Hải

Thực tiễn nhiều nhiệm kỳ cho thấy, hạn chế lớn nhất không nằm ở việc ban hành nghị quyết, mà ở khâu tổ chức thực hiện. Khoảng cách giữa chủ trương đúng và kết quả đạt được vẫn còn lớn, nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy hành động, trong kỷ luật thực thi và trong trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại hội 14 đã nhìn thẳng vào thực tế đó và đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục dứt điểm tình trạng "nói nhiều làm ít, triển khai chậm, hiệu quả không tương xứng".

Chính vì vậy, ngay sau Đại hội 14, toàn bộ hệ thống chính trị cần phải chuyển ngay sang trạng thái hành động quyết liệt, đồng bộ và liên tục; coi việc tổ chức thực hiện nghị quyết là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo trực tiếp năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên.

Bối cảnh này không cho phép có độ trễ giữa nghị quyết và thực tiễn, không chấp nhận tư duy chờ đợi, né tránh, làm cầm chừng. Mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị phải khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả.

Kỷ luật của Đảng phải đi trước, kỷ cương phép nước phải nghiêm

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chịu trách nhiệm; lấy kết quả thực hiện làm căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ, đánh giá uy tín và trách nhiệm chính trị.

Những việc đã rõ, đã chín, đã đủ điều kiện thì phải làm ngay; những điểm nghẽn kéo dài về thể chế, cơ chế, tổ chức thực hiện phải được tập trung tháo gỡ dứt điểm, không để tồn đọng, không kéo dài sang nhiệm kỳ sau. Kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm những nơi thiếu quyết tâm chính trị, triển khai hình thức, nói không đi đôi với làm.

Báo cáo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội 14 đã nhấn mạnh: đây là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi “đồng hồ lịch sử đang điểm những khung giờ quyết định”, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.

Các đại biểu dự Đại hội 14. Ảnh: Phạm Hải

Tổng Bí thư yêu cầu phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình, không né tránh khuyết điểm; đồng thời tập trung cao độ cho khâu tổ chức thực hiện, thiết kế chương trình hành động với chủ thể rõ ràng, lộ trình cụ thể, nguồn lực bảo đảm và mục tiêu đến cùng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh kỷ luật của Đảng phải đi trước, kỷ cương phép nước phải nghiêm; mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ, mọi trách nhiệm phải được minh định rõ ràng; nói đi đôi với làm, gắn trách nhiệm với kết quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo quan trọng nhất của hiệu quả thực thi.

Để Nghị quyết Đại hội 14 thực sự đi vào cuộc sống, công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường ngay từ đầu nhiệm kỳ, tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, thực chất. Kết quả thực hiện phải được lượng hóa bằng chỉ tiêu cụ thể, có sơ kết, tổng kết kịp thời; qua đó kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm nghị quyết được triển khai đến cùng, đạt hiệu quả thực chất.

Thành công của Đại hội 14 sẽ không được đo bằng lời nói hay văn bản, mà bằng những chuyển biến cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, bằng niềm tin của nhân dân và bằng sự vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.

Khi kỷ luật được siết chặt, trách nhiệm được đề cao và hành động được triển khai quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở, tinh thần Đại hội 14 sẽ thực sự trở thành động lực mạnh mẽ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.