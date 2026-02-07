Chiều nay, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó Trưởng Ban thường trực), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị quán triệt hôm nay

Các ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Ban Chỉ đạo còn có các ủy viên: nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng; Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà.

Bộ Chính trị cũng quyết định về thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm (Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo); Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Phó Trưởng bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo); Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn công bố quyết định của Bộ Chính trị

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng định hướng xây dựng cương lĩnh phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 trình Đại hội 15 của Đảng.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có tổ biên tập giúp việc do Ban Chỉ đạo quyết định thành lập.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để phục vụ công tác. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.