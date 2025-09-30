Ngày 30/9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho hay, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân Nghệ An.

Quang cảnh buổi họp báo

Ông Hiếu cho biết, các xã trong tỉnh đã chịu ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn do thiên tai bão lũ gây ra, nên tỉnh sẽ không tổ chức tặng quà cho các đại biểu, để dành nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Theo ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 sẽ là bước ngoặt để định hình lại tư duy phát triển; củng cố nền tảng chính trị và thể chế; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên trong toàn xã hội, kiến tạo một tầm nhìn dài hạn, khả thi và đột phá, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh cho biết, thời gian diễn ra Đại hội từ ngày 1-3/10, tham dự có 500 đại biểu chính thức, đại diện cho 200.579 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Chủ đề Đại hội hướng đến là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới" với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".