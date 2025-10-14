Ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại phiên họp trù bị. Ảnh: Thúy Hồng

Tham dự Đại hội có 358 đại biểu chính thức của 49 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho trên 49 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội diễn ra từ ngày 14-16/10 nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội diễn ra từ ngày 14-16/10. Ảnh: Thúy Hồng

Đại hội được tổ chức vào thời điểm tỉnh Điện Biên đạt được những thành tựu quan trọng sau 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 21 năm chia tách, thành lập tỉnh, đóng góp vào thành tích chung của cả nước sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới của đất nước.

Trên cơ sở đó, Đại hội quyết tâm phát huy “tinh thần Điện Biên Phủ” để xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thúy Hồng

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội thực hiện bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy Đại hội; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và Đại hội Đảng các cấp tham gia vào văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội. Ảnh: Thúy Hồng

Trước đó, các đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ ở Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.