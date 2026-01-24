Nhưng điều quan trọng hơn tên gọi của một nhiệm kỳ là thông điệp được phát đi từ Đại hội này: đất nước đã lựa chọn bước sang một nhịp phát triển mới – nhịp tăng trưởng cao, nhanh và bằng hành động.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thống nhất tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN

Trong phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nói thẳng về trách nhiệm: Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc với tinh thần nêu gương cao nhất; nói đi đôi với làm, làm đến cùng; việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt. Hiệu quả phục vụ nhân dân được đặt làm thước đo năng lực, uy tín và danh dự của từng Ủy viên Trung ương. Đi cùng đó là yêu cầu đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm và uy tín trong nhân dân, kiên quyết không để những người cơ hội, né tránh trách nhiệm đứng trong bộ máy.

Những cam kết ấy gắn chặt với lựa chọn chiến lược mà Đại hội XIV đã xác lập: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026–2030. Chỉ số kinh tế này là lời khẳng định về khát vọng phát triển và về nhịp độ mà Việt Nam lựa chọn trong giai đoạn bản lề của quá trình phát triển.

Sự lựa chọn này không đến từ cảm hứng nhất thời. Gần 40 năm Đổi mới cho thấy Việt Nam đã đi được một chặng đường dài, nhưng cũng đồng thời bộc lộ những giới hạn của mô hình tăng trưởng cũ. Tốc độ tăng GDP bình quân có xu hướng giảm dần theo thời gian. Những lợi thế từng tạo nên bước bứt phá trong quá khứ – lao động dồi dào, chi phí thấp, dư địa mở cửa lớn – đang thu hẹp lại.

Trong khi đó, thời kỳ dân số vàng của Việt Nam được dự báo sẽ kết thúc vào năm 2036. Nghĩa là đất nước chỉ còn chưa đầy một thập niên để tận dụng lợi thế nhân khẩu học, chuyển số lượng lao động thành năng suất, thu nhập và tích lũy dài hạn. Nếu không bứt lên trong thập niên này, Việt Nam sẽ bước vào già hóa dân số với một nền kinh tế chưa kịp giàu.

Thách thức ấy lại diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đầy biến động. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, căng thẳng thương mại, chính sách thuế quan và xu hướng bảo hộ tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh toàn cầu. Chuỗi cung ứng dịch chuyển nhanh và khó lường.

Cùng lúc, khoa học – công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh phát triển với tốc độ chưa từng có, mở ra cơ hội rút ngắn khoảng cách, nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực thích ứng của các nền kinh tế đang phát triển.

Trong bối cảnh ấy, lựa chọn tăng trưởng cao không phải là sự mạo hiểm, mà là một quyết định chủ động. Việt Nam chọn đi nhanh để tận dụng thời cơ còn lại, tạo nền tảng đủ mạnh cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bộ chỉ tiêu phát triển giai đoạn 2026–2030 cho thấy một định hướng rõ ràng: tăng trưởng phải dựa nhiều hơn vào chất lượng, vào năng suất, vào khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, để kỷ nguyên mới thực sự có nền móng vững chắc, không thể né tránh việc nhìn thẳng vào những hạn chế còn tồn tại của nhiệm kỳ XIII như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV: Chúng ta đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ: Từ bất cập về thể chế, nguồn lực, hạ tầng; hạn chế trong tổ chức thực hiện và kỷ luật, kỷ cương đến tình trạng một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; nhiều vấn đề xã hội, môi trường, đời sống dân sinh còn bức xúc... Nhận diện đúng để có giải pháp đúng, hành động đúng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là phải chuyển mạnh sang hành động, giải quyết có hiệu quả những hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

Điều đó lý giải vì sao Đại hội XIV và Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mạnh mẽ đến tổ chức thực hiện. Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng không chỉ là một khẩu hiệu, mà là cách duy nhất để biến mục tiêu lớn thành kết quả cụ thể. Mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa thành kế hoạch, có chỉ tiêu đo lường, có thời hạn và có người chịu trách nhiệm đến cùng. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trở thành một thước đo quan trọng của bộ máy.

Ở trung tâm của cách làm ấy là con người. Công tác cán bộ được xác định là “then chốt của then chốt”. Đặt đúng người, giao đúng việc; đánh giá bằng sản phẩm, bằng hiệu quả và bằng uy tín trong nhân dân; có vào, có ra; có lên, có xuống.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ra mắt Đại hội

Kỷ nguyên mới không dành chỗ cho tư duy an toàn hay sự trì trệ. Nó cần những cán bộ liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nhưng kỷ nguyên này không chỉ là câu chuyện của lãnh đạo và bộ máy. Doanh nghiệp phải là lực lượng đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, dám bước vào những lĩnh vực khó và những chuỗi giá trị cao hơn. Người lao động, giới trí thức và đặc biệt là người trẻ không đứng ngoài cuộc: họ chính là nguồn lực quyết định để chuyển khát vọng tăng trưởng thành năng lực cạnh tranh thực sự của nền kinh tế.

Ở chiều ngược lại, thế hệ lãnh đạo khóa XIV cũng có những thuận lợi hiếm có. Đó là sự ổn định chính trị – xã hội, là sự đồng thuận cao đối với khát vọng phát triển, là niềm tin của người dân vào một tương lai tốt đẹp hơn nếu cải cách được thực hiện thực chất.

Và quan trọng nhất, vẫn còn một khoảng thời gian quý giá để tận dụng lợi thế dân số vàng, để bứt lên trước khi cánh cửa cơ hội khép lại.

Người dân hôm nay không chỉ chờ đợi những con số đẹp trên báo cáo. Họ kỳ vọng vào những thay đổi có thể cảm nhận được trong đời sống thường ngày: thủ tục bớt rườm rà, môi trường kinh doanh minh bạch hơn, cơ hội việc làm và thu nhập tốt hơn, chất lượng sống được cải thiện và các quyền được đảm bảo tốt hơn.

Khi những thay đổi ấy hiện diện trong đời sống, tăng trưởng cao sẽ không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành trải nghiệm chung của xã hội.

Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên mới với một thế hệ lãnh đạo mới. Con đường phía trước không bằng phẳng, nhưng hướng đi đã rõ. Với khát vọng lớn, mục tiêu rõ ràng, tinh thần hành động quyết liệt và sự đồng lòng của cả xã hội, có cơ sở để tin rằng đất nước sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua thách thức và tiến lên bằng chính nội lực của mình.