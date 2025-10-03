Chương trình Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025 với chủ đề “Tưởng nhớ người đi – Vì người ở lại” diễn ra trong 2 ngày (từ 6h30 ngày 3/10 đến 19h00 ngày 4/10) tại Chùa Long Sơn - Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hoà.

Chương trình do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động “Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2025” hưởng ứng tinh thần Nghị quyết của Đại Hội đồng Liên hợp Quốc về “Cải thiện an toàn giao thông đường bộ toàn cầu”.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ cầu siêu không chỉ nhằm mục đích cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong do tai nạn giao thông được siêu thoát, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ, nhắc nhở các phật tử và mọi người dân coi trọng bản thân mình và cùng chung tay với cộng đồng vì một môi trường giao thông an lành, văn minh.

Đại lễ cầu siêu là một nghi thức của Phật giáo, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, mỗi ngày ở Việt Nam có gần 30 người mãi mãi lìa xa gia đình, bạn bè, người thân do tai nạn giao thông.

Đại lễ cầu siêu là hoạt động có nghĩa nhân văn sâu sắc, kêu gọi cộng đồng nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Năm 2024, Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức vào cuối tháng 8 tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế.

Cầu siêu là một nghi thức cầu nguyện của nhà Phật, được thực hiện với mục đích cầu mong cho anh linh của những người đã mất được siêu thoát và an lành.

Nguồn gốc của nghi lễ cầu siêu được ghi trong kinh sách của cả Phật giáo Nam truyền cũng như Bắc truyền.

Theo kinh sách của Phật giáo Nam truyền có bài kinh hồi hướng vong linh về câu chuyện Đức Phật hướng dẫn vua Tần Bà Sa La tu tập, làm việc thiện để hồi hướng cho người thân đã quá cố được siêu sinh về nơi Tây phương cực lạc.

Còn theo Phật giáo Bắc truyền, nghi thức cầu siêu liên quan tới sự tích Mục Kiền Liên cứu mẫu thân thoát khỏi cảnh địa ngục đọa đầy.

Lễ cầu siêu có thể tổ chức tại chùa hoặc tổ chức tại nhà. Những bài kinh thường được tụng tại lễ cầu siêu gồm Kinh Địa Tạng, Kinh A Di Đà, Kinh Thủy Sám.

Ngoài việc tổ chức các nghi lễ cúng, tụng kinh, thì việc người thân làm việc thiện là một hình thức cầu siêu.