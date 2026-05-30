XEM VIDEO:

Đoàn xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về chùa Quán Sứ.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, lễ cung rước xá lợi Phật là một trong những sự kiện tâm linh trọng điểm của mùa Phật đản năm nay. Hoạt động không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, thanh tịnh giữa lòng Thủ đô mà còn là dịp để cộng đồng Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật.

Đoàn cung rước đi qua các tuyến phố trung tâm đã thu hút đông đảo người dân và Phật tử tham dự. Mỗi bước chân theo đoàn rước không chỉ là hành trình hướng về những giá trị tâm linh thiêng liêng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, an lạc và lối sống thiện lành trong cộng đồng.

Lễ cung rước cũng là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành thông bạch gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh và định hướng các hoạt động trang nghiêm, thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ vì hòa bình nhân loại.

Lễ cung rước xá lợi Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra tại Hà Nội. Từ chiều 30/5, các xe tham gia đoàn rước theo thứ tự đã tập kết trên tuyến đường Lý Thường Kiệt

Các xe tham gia đoàn cung rước trang trí đẹp đi qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô tối 30/5.

Đúng 19h, xá lợi Phật được cung rước lên xe để bắt đầu hành trình.

Lễ cung rước cũng là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.

Trong thông điệp Phật đản gửi tăng, ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, những giá trị từ bi và trí tuệ mà Đức Phật truyền dạy vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời đại, góp phần vun đắp hòa bình, tăng cường đoàn kết và hướng tới sự phát triển bền vững.

Đoàn rước xá lợi Phật xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng rồi trở về chùa Quán Sứ.

Đoàn cồng chiêng trong trang phục các đồng bào dân tộc tham gia biểu diễn cùng đoàn rước.

Lễ cung rước là dịp để phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, gửi gắm những lời cầu nguyện cho xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.