Đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng hoa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni, đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lạc, thắm tình đạo vị.

Thứ trưởng ghi nhận những đóng góp thiết thực của GHPGVN TP Hà Nội trong vai trò là cầu nối quan trọng đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với tăng ni, Phật tử và nhân dân. Thông qua các hoạt động Phật sự, từ thiện nhân đạo, Giáo hội đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung ghi nhận những đóng góp thiết thực của GHPGVN TP Hà Nội khi đồng hành cùng chính quyền xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn chư tôn đức tiếp tục hướng dẫn tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng chính quyền xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Trong lời đáp từ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ niềm hoan hỷ trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với Giáo hội và Phật tử Thủ đô nhân dịp Đại lễ Phật đản. Hòa thượng khẳng định, với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố luôn phát huy tinh thần nhập thế tích cực, lấy từ bi làm nền tảng, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chung tay cùng các cấp chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng xã hội an lành, nhân văn và phát triển bền vững.

Đoàn dâng hương lễ Phật tại chánh điện.

Hòa thượng cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay được tổ chức trang nghiêm, ý nghĩa tại Trụ sở Ban Trị sự (xã Bát Tràng). Đồng thời, Hòa thượng cũng chia sẻ niềm vui trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo cấp thành phố, Trung tâm văn hóa Phật giáo Thủ đô tại xã Bát Tràng dự kiến sẽ khởi công xây dựng. Khi hình thành, nơi đây sẽ là không gian sinh hoạt tâm linh, văn hóa tiêu biểu, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng chư tôn đức GHPGVN TP Hà Nội thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chùa Bà Đá.

Dịp này, đoàn đã dâng hương lễ Phật tại chánh điện, thực hiện nghi lễ tắm Phật tại chùa Bà Đá.