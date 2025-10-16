Hình ảnh một chiếc siêu xe trị giá hàng trăm nghìn USD với đèn nháy xanh đỏ cùng giao diện như một chiếc xe tuần tra giúp cải thiện hình ảnh “cảnh sát thân thiện” hơn đáng kể. Mới đây, Sở Cảnh sát Casselberry (bang Florida, Mỹ) đã giới thiệu một “thành viên” đặc biệt trong đội xe của họ: chiếc McLaren 720S, một trong những siêu xe nhanh nhất thế giới.

Tuy vậy, chiếc xe sẽ không được sử dụng để truy đuổi tội phạm như cách một số sở cảnh sát khác từng làm khi bổ sung xe thể thao hoặc siêu xe vào đội xe tuần tra biên chế. Thay vào đó, chiếc McLaren 720S sẽ được dùng cho các hoạt động giao lưu cộng đồng và giáo dục an toàn giao thông.

Để chiếc siêu xe trông giống xe tuần tra thực thụ, ngoại thất xe được dán bộ tem nhận diện tiêu chuẩn của cảnh sát Casselberry, gồm logo lớn ở nắp capo và hai bên hông, cùng các đường viền màu đen-xanh dương. Xe cũng được lắp thêm đèn ưu tiên phía sau kính lái.

Video: Parker5.5

Sau khi những hình ảnh và video về chiếc McLaren của cảnh sát lan truyền trên TikTok, một số người dân thể hiện sự lo ngại khi chính quyền đã chi tiền ngân sách để mua xe. Tuy nhiên, theo tạp chí Road & Track, chiếc siêu xe được đại lý McLaren Orlando tặng lại, dù chưa rõ họ có chi trả cả chi phí dán tem và nâng cấp hay không.

Theo đại diện Sở Cảnh sát Casselberry, siêu xe McLaren 720S Spider được dùng để thúc đẩy thông điệp lái xe an toàn và tăng cường mối quan hệ tích cực giữa lực lượng cảnh sát với cộng đồng. Xe sẽ xuất hiện tại nhiều sự kiện công cộng sắp tới, nhưng không tham gia vào các nhiệm vụ tuần tra hay truy bắt tội phạm.

Casselberry không phải là Sở Cảnh sát duy nhất ở Florida sở hữu xe hiệu suất cao. Trước đó, Đội Tuần tra Cao tốc Florida cũng đã đưa vào sử dụng chiếc Chevrolet Corvette C8 đời 2023. Khác với chiếc siêu xe Anh quốc, chiếc Corvette này là tài sản bị Cục Chống ma túy Mỹ tịch thu và chuyển giao cho lực lượng cảnh sát địa phương.

Tại Mỹ, một chiếc McLaren 720 Spider (mui trần) có giá khoảng 340.000-380.000 USD tùy cấu hình (tương đương khoảng 9-10 tỷ đồng). Khi nhập khẩu về Việt Nam, siêu xe này có giá sau thuế khoảng 27 tỷ đồng. Đây cũng là dòng xe được nhiều đại gia trong nước ưa chuộng.

Theo Carscoops

