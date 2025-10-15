Sau nhiều tháng bị gián đoạn sản xuất do sự cố tấn công mạng toàn cầu, hãng xe Anh quốc Jaguar Land Rover (JLR) đang chuẩn bị tung ra sản phẩm chiến lược mới: một phiên bản Defender chạy điện cỡ nhỏ, dự kiến ra mắt ngay trong cuối năm 2025 tới.

Mẫu xe điện mới này được Land Rover tạm gọi với cái tên là “Baby Defender” hay "Tiểu Defender", được kỳ vọng sẽ là “cứu tinh” giúp hãng vực dậy sau khủng hoảng và cạnh tranh trực diện trong phân khúc SUV điện đô thị đang bùng nổ.

Theo Auto Express, chiếc “Baby Defender” vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng, nhưng sẽ được thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và thân thiện với người dùng đô thị. Mức giá khởi điểm dự kiến vào khoảng 40-50 nghìn bảng Anh (tương đương khoảng 1,4-1,7 tỷ đồng), thấp hơn đáng kể so với dòng Defender truyền thống.

Mẫu xe mới này dự kiến ​​có chiều dài 4,6 mét, rộng 2,0 mét và cao xấp xi 1,8 mét, kích thước tương tự như các đối thủ Dacia Bigster và Skoda Kodiaq. Mặc dù chỉ có 2 hàng ghế, nhưng một ghế phụ nhỏ (jump seat) ở giữa hai ghế phía trước có thể nâng tổng sức chứa tối đa lên sáu chỗ ngồi.

Về thông số kỹ thuật, Auto Express ước tính phạm vi di chuyển của mẫu xe điện này từ 300-320 dặm cho mỗi lần sạc (482-515 km), tương đương với đối thủ như Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 hay Volvo EX30.

Dù hướng đến nhóm khách hàng tầm trung, “Baby Defender” vẫn được tích hợp nhiều công nghệ cao cấp với màn hình cảm ứng lớn và các tính năng hỗ trợ lái hiện đại. Cùng với đó, "Tiểu Defender" được trang bị những tính năng off-road trứ danh như những dòng Land Rover khác.

Động thái chuẩn bị ra mắt mẫu SUV điện nhỏ hơn diễn ra trong bối cảnh JLR vừa chịu tổn thất khoảng 120 triệu bảng do hệ thống thông tin mạng của hãng xe này bị tấn công trên toàn cầu, khiến nhiều nhà máy ngừng hoạt động, đơn hàng bị chậm trễ và lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Các chuyên gia cho rằng, việc giới thiệu dòng xe mới không chỉ giúp hãng đa dạng hóa danh mục, mà còn là nỗ lực tái cấu trúc toàn bộ chiến lược sản xuất kinh doanh. "Baby Defender” sẽ là cầu nối giữa phân khúc cao cấp và phổ thông, giúp Land Rover mở rộng tệp khách hàng mà không làm mất đi bản sắc thương hiệu.

Tuy nhiên, rủi ro cũng không nhỏ khi mẫu xe này có thể “dẫm chân” lên Discovery – dòng SUV vốn đang chật vật giữ doanh số. Ngoài ra, các tín đồ của Defender truyền thống tỏ ra hoài nghi, lo ngại mẫu xe thu nỏ sẽ làm mất chất “bụi bặm” của dòng SUV này.

Giới phân tích cho rằng, việc “điện hóa” là bước đi tất yếu để Land Rover tồn tại trong kỷ nguyên mới – nơi người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe thân thiện môi trường, tiết kiệm chi phí vận hành và dễ sử dụng trong đô thị.

Theo chiến lược sản phẩm mới, JLR đặt mục tiêu đến năm 2030, 70% doanh số sẽ đến từ các mẫu xe điện và hybrid. Hãng cũng đầu tư mạnh vào công nghệ pin thế hệ mới và hệ thống sản xuất thông minh nhằm tối ưu chi phí, hướng đến lợi nhuận bền vững thay vì chạy theo doanh số ngắn hạn.

