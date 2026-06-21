Một đại lý ô tô tại bang Utah (Mỹ) đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự sau khi bị nghi làm giả giấy tờ, thậm chí sử dụng chữ ký của một người đã qua đời nhằm hợp thức hóa các phương tiện bị hư hỏng do mưa đá để đưa trở lại thị trường.

Theo hồ sơ tòa án được trang Cowboy State Daily công bố, ông Scott Keith Pryor, chủ sở hữu đại lý The Good Car Dealer tại thành phố Salt Lake City, bị truy tố 15 tội danh liên quan đến hành vi làm giả hoặc sửa đổi giấy tờ đăng ký và quyền sở hữu phương tiện.

Một thẩm phán tại hạt Laramie, bang Wyoming đã xác định có đủ căn cứ để phát lệnh bắt giữ đối với Pryor từ ngày 4/6. Nếu bị kết tội, mỗi cáo buộc có thể khiến người này đối mặt mức án lên tới 2 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 5.000 USD.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc bị phát hiện sau khi giới chức Wyoming nhận thấy nhiều hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu xe có dấu hiệu bất thường. Các phương tiện liên quan đều từng bị hư hỏng trong một trận mưa đá lớn xảy ra vào tháng 8 năm ngoái và sau đó được các công ty bảo hiểm thanh lý thông qua sàn đấu giá xe Copart.

Đại lý ô tô bị tố giả chữ ký người đã mất để "hợp thức hóa" xe hư hỏng do mưa đá.

Hồ sơ cho thấy Pryor đã mua khoảng 292 chiếc xe tại các cuộc đấu giá với tổng giá trị gần 2 triệu USD. Trong đó, 15 phương tiện hiện là trọng tâm của cuộc điều tra.

Các nhà điều tra cáo buộc chủ đại lý đã nộp đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu với lý do bản gốc bị thất lạc. Đáng chú ý, một trong những hồ sơ được cho là mang chữ ký của một phụ nữ ở Wyoming đã qua đời chỉ vài tuần trước khi trận mưa đá xảy ra.

Quá trình xác minh sau đó cho thấy nhiều công chứng viên khẳng định chữ ký và con dấu trên các tài liệu không phải do họ thực hiện. Một số chủ sở hữu phương tiện cũng phủ nhận việc từng ký bất kỳ giấy tờ chuyển nhượng nào liên quan đến những chiếc xe nói trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, Pryor khai đã thuê một đơn vị có tên Tennessee Titles để xử lý thủ tục giấy tờ với mức phí khoảng 150 USD (khoảng 3,9 triệu đồng) cho mỗi hồ sơ. Tuy nhiên, ông này không cung cấp được các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của công ty cũng như bằng chứng thanh toán dịch vụ.

Điều tra viên Shane Fox thuộc Sở Giao thông Wyoming (WYDOT) cho rằng các giấy tờ giả mạo đã được sử dụng nhằm biến những chiếc xe từng bị bảo hiểm xếp vào diện tổn thất do thiên tai thành các phương tiện có hồ sơ pháp lý "sạch", từ đó bán lại với giá trị cao hơn trên thị trường xe cũ.

Giới chức hiện chưa công bố số lượng khách hàng bị ảnh hưởng cũng như phương án xử lý đối với các phương tiện liên quan. Nhiều khả năng những chiếc xe này sẽ tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra và xét xử.

Theo Carscoops

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