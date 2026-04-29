Theo hồ sơ khiếu nại tại bang Bắc Carolina (Mỹ) và thông tin từ Autonews, nạn nhân đã có khoảng 10 ngày trao đổi với một người tự xưng là đại diện của đại lý xe cũ T&T Vehicle Sales. Kẻ lừa đảo cung cấp đầy đủ hình ảnh, thông số kỹ thuật và giấy tờ nhằm tạo dựng niềm tin. Tuy nhiên, ngay sau khi người mua chuyển khoản 77.300 USD (khoảng hơn 1,96 tỷ đồng) để mua Lexus GX 550, mọi liên lạc lập tức bị cắt đứt.

Lexus GX 550.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Trong thời gian qua, hàng loạt vụ giả mạo đại lý ô tô đã được ghi nhận, với mức độ tinh vi ngày càng tăng. Các đối tượng lừa đảo dựng lên những website sao chép gần như hoàn hảo, có đầy đủ danh mục xe, hình ảnh nhân viên, thậm chí cả đánh giá khách hàng do AI tạo ra.

Một số còn cung cấp “bộ hồ sơ tin cậy” gồm giấy tờ xe giả, báo cáo kiểm định và ảnh bổ sung nhằm xóa bỏ mọi nghi ngờ từ phía người mua.

Giới chuyên gia cảnh báo, các vụ lừa đảo kiểu này hiện xuất hiện nhiều lần mỗi tuần tại Mỹ và có thể khiến người dân thiệt hại hàng triệu USD mỗi tháng.

Không chỉ người mua chịu thiệt hại, các đại lý cũng trở thành nạn nhân gián tiếp. Khi phát hiện bị lừa, nhiều khách hàng để lại đánh giá tiêu cực trên Google hoặc Yelp cho chính đại lý mà họ tin là thủ phạm. Thậm chí, có trường hợp doanh nghiệp phải nhờ đến cơ quan chức năng để chứng minh vô can. Các đại lý nhỏ, ít tên tuổi thường là mục tiêu dễ bị lợi dụng nhất.

Các chuyên gia khuyến cáo, trong bối cảnh AI giúp việc tạo dựng website trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, người mua xe cần thận trọng hơn khi giao dịch trực tuyến. Một trang web chuyên nghiệp, phản hồi nhanh hay giấy tờ “đầy đủ” giờ đây không còn là dấu hiệu đảm bảo uy tín.

Người mua nên gọi điện trực tiếp tới số liên hệ chính thức của đại lý, kiểm tra kỹ địa chỉ website và cảnh giác với những yêu cầu chuyển tiền nhanh hoặc thanh toán qua chuyển khoản.

Theo Carscoops

