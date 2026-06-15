Tập đoàn bán lẻ ô tô Arnold Clark, một trong những hệ thống đại lý xe lớn nhất Vương quốc Anh với doanh số hơn 300.000 xe mỗi năm, vừa xác nhận sẽ đóng cửa chi nhánh Renault tại thành phố Inverness, Scotland vào ngày 30/6 tới.

Theo thông báo từ doanh nghiệp có trụ sở tại Glasgow, cơ sở này hiện kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho các dòng xe Renault và Dacia.

Ông Russell Borrie, Giám đốc điều hành Arnold Clark, cho biết quyết định đóng cửa được đưa ra sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nêu rõ nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh này.

Đại lý ô tô bán hơn 300.000 xe mỗi năm bất ngờ đóng cửa một chi nhánh.

“Đây không phải là quyết định dễ dàng. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hỗ trợ nhân viên trong suốt quá trình chuyển đổi”, ông Borrie cho biết.

Để hạn chế ảnh hưởng đến người lao động, Arnold Clark cho biết các nhân viên đang làm việc tại cơ sở Inverness sẽ được đề xuất các vị trí khác trong hệ thống.

Bên cạnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp cũng trấn an các khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại đây. Theo Arnold Clark, công ty sẽ phối hợp với các chi nhánh khác trong khu vực nhằm đảm bảo việc bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc khách hàng không bị gián đoạn sau khi cơ sở Inverness đóng cửa.

“Chúng tôi vẫn cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng tại khu vực Inverness và đang nỗ lực để việc chuyển giao sang các chi nhánh Arnold Clark khác diễn ra thuận lợi nhất”, ông Borrie nhấn mạnh.

Arnold Clark hiện sở hữu hơn 200 đại lý trên khắp Vương quốc Anh, sử dụng hơn 10.000 lao động và được xem là một trong những nhà bán lẻ ô tô lớn nhất nước này.

Theo TheSun

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