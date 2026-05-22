Trong bối cảnh thị trường ô tô toàn cầu cạnh tranh khốc liệt, thương hiệu Nhật Mitsubishi đang đối mặt với làn sóng đại lý rút lui, doanh số thấp và lợi nhuận teo tóp, khiến niềm tin vào tương lai hãng xe này tại Mỹ suy giảm nghiêm trọng.

Theo trang Auto News, Mitsubishi tại Mỹ đã giảm số lượng đại lý của mình xuống 16% so với trước đại dịch và là một trong những mức giảm mạnh nhất trong số các thương hiệu phổ thông.

Với việc hãng đóng cửa tới 56 showroom kể từ năm 2019, số lượng hiện còn khoảng 297 đại lý. Đáng chú ý, mức bán trung bình tại mỗi đại lý chỉ khoảng 15 xe mới/tháng, mức quá thấp để duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả. Theo nhiều nguồn tin, lợi nhuận ròng trung bình tại một đại lý Mitsubishi trên toàn quốc chỉ ở mức dưới 2% doanh thu.

Một đại lý ở vùng Trung Tây vừa đóng cửa cửa hàng cho biết họ đã "mất niềm tin" vào khả năng cạnh tranh của thương hiệu và chán nản sau nhiều năm thua lỗ. Vì vậy, nhiều đại lý cũng đang thanh lý hàng tồn kho với giá thấp hơn hàng nghìn đô la so với giá xuất xưởng chỉ để nhanh chóng "thoát khỏi" hợp đồng phân phối.

Một chủ đại lý chia sẻ rằng anh đã mua lại lô 14 xe mới từ một đối thủ sắp đóng cửa với giá thấp hơn từ 7.000-8.000 USD mỗi chiếc, kỳ vọng sẽ thu hồi vốn nhanh hơn là "chờ đợi bán chậm" theo chính sách cũ.

Lý do chính được giới chuyên gia và các đại lý bán hàng đưa ra là sự hỗ trợ ưu đãi yếu kém từ nhà máy và danh mục sản phẩm Mitsubishi tại Mỹ đang quá già cỗi và thiếu sức hút. Các mẫu như Outlander Sport đã sử dụng nền tảng cũ hơn 15 năm, trong khi phần lớn doanh số được đổ vào các chương trình bán cho hợp đồng thuê xe và khách mua đại trà ít hơn mong đợi.

Bên cạnh đó, ông Mark Chaffin, Giám đốc điều hành của Mitsubishi Bắc Mỹ cho biết hãng đang trong kế hoạch tái cấu trúc, chấm dứt hợp đồng với các đại lý kém hiệu quả trong khi mở thêm một số khác có quy mô lớn hơn, có khả năng bán được số lượng xe gấp ba đến năm lần. Theo lãnh đạo hãng, đó là chiến lược "chất lượng hơn số lượng".

Đáp lại lo ngại từ đại lý, Mitsubishi khẳng định họ sẽ ra mắt những mẫu xe mới vào cuối năm nay, bao gồm một mẫu Crossover chạy điện mới để vực dậy doanh số và hứng thú thị trường. Tuy nhiên, mẫu xe mới có đủ sức để giúp hệ thống đại lý cải thiện hoạt động kinh doanh hay không vẫn đang là câu hỏi đầy thách thức.

Theo AutoNews

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!