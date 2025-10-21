Từ ngày 17 đến ngày 20/10, Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc và đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã có chuyến làm việc tại tỉnh Esfahan, gặp Thống đốc tỉnh, Thị trưởng thành phố Esfahan, Chủ tịch Phòng Thương mại, Mỏ, Công nghiệp và Nông nghiệp Esfahan, chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Esfahan (trực tuyến với đầu cầu Hà Nội) với sự tham dự của gần 120 doanh nghiệp Việt Nam và Iran, thăm Trung tâm Triển lãm Esfahan.

Qua trao đổi, Đại sứ quán và tỉnh thống nhất một số biện pháp, chương trình rất cụ thể, có tính khả thi như kế hoạch tham dự các sự kiện du lịch, liên hoan phim, văn hóa, các hội chợ thương mại giữa hai nước, trao đổi đoàn, khả năng kết nghĩa Esfahan với các tỉnh của Việt Nam, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp hai nước…

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của Iran và Việt Nam, có thể trở thành cầu nối liên kết giữa hai nước.

Đoàn cũng có chuyến thăm thực địa tới thành phố khoa học và công nghệ Esfahan (ISTT), cơ sở có diện tích hơn 520 ha với hơn 700 công ty tri thức cùng 10 nghìn nhân viên (lớn nhất Iran), trong đó có 10% là các công ty về AI.

Thành phố được thành lập với mục đích cung cấp vườn ươm sáng tạo với các chính sách ưu đãi tương tự các khu thương mại tự do nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh của các công ty tri thức trong các lĩnh vực AI, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, sản xuất và tự động hóa...

Đại sứ quán và ISTT nhất trí sẽ tổ chức các hội nghị trực tuyến về thúc đẩy hợp tác, xuất nhập khẩu các sản phẩm khoa học công nghệ giữa ISTT với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Iran là thị trường lớn tại Trung Đông. Là cửa ngõ vào khu vực ASEAN, Việt Nam có thể là cầu nối để hàng hóa Iran tới được các nước Asean và ngược lại Iran nằm trong khu vực hơn 400 triệu dân sẽ là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận các khu vực Trung Đông, Trung Á và châu Âu. Hai nền kinh tế có thế mạnh riêng, có thể bổ sung lẫn nhau để hợp tác cùng phát triển.

Bên cạnh hợp tác thương mại và đầu tư, du lịch cũng là một lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác song phương khi Việt Nam có nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp thu hút nhiều khách du lịch Iran đến Việt Nam, từ đó sẽ là khởi điểm cho các mối quan hệ trên các lĩnh vực khác.

Là một quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới Iran có thể cung cấp cho Việt Nam các sản phẩm như hóa dầu, nhựa đường, hạt Polymer, dầu gốc, vật liệu xây dựng, khoáng sản. Hàng năm Iran vẫn xuất một lượng lớn các mặt hàng nhựa đường và hạt Polymer sang Việt Nam.

Ngoài hợp tác về hóa dầu, đóng tàu du lịch, nguồn thủy sản dồi dào ở hai khu vực biển Cát Tiên và Vịnh Ba tư với các loại cá giàu dinh dưỡng và có giá trị cao như cá tầm, trứng cá tầm, các loại cá hồi, cá trích cơm, tôm.... Vì vậy, lĩnh vực thủy sản của Iran còn rất nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác.