LỜI TÒA SOẠN Đi qua chiến tranh, những người lính trở về đời thường nhưng vẫn giữ nguyên kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần kiên cường của bộ đội Cụ Hồ, trở thành điểm tựa vững chắc, tấm gương sáng cho con, cháu trong thời bình. Tuyến bài Người lính năm xưa trong cuộc sống hôm nay giới thiệu những câu chuyện tình yêu vợ chồng son sắt, nuôi dạy con hiếu thuận, lối sống vui - khỏe - có ích của những người cựu chiến binh đã bước sang tuổi U90, U100.

Bài 1: Người lính 30kg trở về từ chiến trường, đi bộ 10km tìm người thương

Bài 2: Cách dạy con không lời của cựu chiến binh 99 tuổi, từng làm cảnh vệ Phủ Chủ tịch

Bài 3: Phút vỡ òa nghe tin toàn thắng và bữa cơm trưa khó quên trong đời đại tá U100





Đại tá 97 tuổi ở Hà Nội tự lái xe máy, đi bơi 750-800m mỗi ngày. Video: Tuấn Nhật - Linh Trang

Gần 100 tuổi vẫn bền bỉ rèn luyện mỗi ngày

Đúng 15h, Đại tá Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1929) mang theo một túi đồ cá nhân đơn giản, rời nhà riêng trên phố Điện Biên Phủ, tự lái xe máy tới bể bơi tại đường Thụy Khuê. Ở tuổi 97, người cựu chiến binh từng "vào sinh ra tử" trên các chiến trường từ Bắc vào Nam vẫn minh mẫn, lái xe điềm tĩnh và xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Khoảng 15h15, cụ Tài có mặt tại bể bơi. Các nhân viên tại đây đã rất quen thuộc với cụ ông tóc bạc trắng, miệng luôn mỉm cười, nói chuyện thân thiện và hào sảng.

"Cụ Tài được gọi là lớp trưởng tại bể bơi vì luôn đến đúng giờ, đều đặn tập luyện bất kể ngày mưa, rét", một nhân viên tại bể chia sẻ.

Cụ Tài bắt đầu khởi động bằng việc đi bộ

Sau khi thay đồ, cụ tới khu vực phòng gym, thực hiện các động tác khởi động, lần lượt tập cổ tay, cổ chân, khuỷu tay, khớp gối rồi vận động hông, cổ, vai, cánh tay, ép dọc, giãn cơ… Các động tác được thực hiện thuần thục và kỹ càng trong khoảng 30-40 phút.

"Tôi khởi động nhẹ nhàng và tăng dần cường độ, lắng nghe cơ thể để điều chỉnh bài tập phù hợp với bản thân. Việc khởi động trước khi bơi rất quan trọng, không thể làm qua loa, vội vàng", cụ Tài cho biết.

Cụ Tài khởi động từ những động tác nhẹ nhàng

Sau đó cụ tăng dần cường độ

Động tác kỹ càng và thuần thục

16h, cụ Tài thay đồ, đội mũ và đeo kính bơi, xuống nước khởi động nhẹ trước khi luyện bơi trong vòng 1 tiếng, hoàn thành cự ly 750-800m.

"Tôi học bơi từ năm 7 tuổi và duy trì đều đặn tới nay. Việc bơi lội giúp tôi có sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn, sống lạc quan, yêu đời. Trừ khi đi xa, còn nếu ở Hà Nội, ngày nắng cũng như ngày mưa, mùa hè cũng như mùa đông, tôi đều đặn đến bể bơi", cụ Tài cho hay.

"Bí quyết vàng” cho sức khỏe và trí tuệ minh mẫn

Đại tá Nguyễn Hữu Tài nguyên là Phó cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cụ Tài giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 209 (Đại đoàn 312). Trong kháng chiến chống Mỹ, cụ tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ, giữ các chức vụ quan trọng là Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh miền Nam, sau đó là Phó Chính ủy Ban Chỉ huy khu căn cứ giải phóng miền Nam.

Trong suốt những năm tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cụ Tài đã 11 lần thoát chết trong gang tấc sau các trận bom đạn ác liệt của địch.

Ở tuổi gần bách niên, cụ Tài vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, nhớ rõ các mốc thời gian trong cuộc đời binh nghiệp

Cụ Tài cho hay, cụ sinh ra trong một gia đình truyền thống cách mạng với 10 anh chị em. Từ nhỏ - bố cụ Tài, một cán bộ quân đội đã rèn giũa các con sống kỷ luật, duy trì thói quen tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

7 tuổi, cụ Tài được bố và anh cả dạy bơi tại hồ sen trong nhà.

"Suốt những năm tháng tuổi thơ, ngày nào tôi cũng tập bơi. Lúc vào quân đội, tôi duy trì tập thể dục mỗi ngày và nếu có sông, hồ là tôi luyện bơi.

Tôi vẫn nhớ, năm 1952, ở chiến trường Hòa Bình (nay là Phú Thọ), tôi leo lên đồi chạy bộ. Không ngờ lúc này, địch bất ngờ tấn công, pháo nổ sát nơi tôi tập luyện", cụ Tài kể.

Sau Giải phóng Thủ đô năm 1954, cụ Tài vừa công tác trong quân đội vừa tham gia vào đội tuyển bơi của Hà Nội.

Cụ cho biết, từng nhiều lần dẫn đoàn thể thao quân đội Việt Nam sang các quốc gia như Đức, Liên Xô cũ để tham gia Đại hội thể dục thể thao. Năm 1991, sau khi nghỉ hưu, cụ Tài vẫn duy trì việc luyện tập và tham gia các giải bơi lội dành cho cựu chiến binh, người cao tuổi.

Đại tá 97 tuổi ở Hà Nội đều đặn luyện bơi 800m, bất kể ngày mưa, rét

Chia sẻ bí quyết giữ sức khỏe và sự minh mẫn ở tuổi gần 100, cụ Tài cho biết luôn duy trì chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi điều độ và tập luyện thể dục thể thao, đặc biệt là bơi lội.

Buổi sáng, cụ tập thể dục tại nhà khoảng 1,5 tiếng, buổi chiều đi bơi. Cụ ăn tối trước 19h, sau đó xem thời sự, đọc báo để cập nhật tin tức trong và ngoài nước. Vài năm trước, cụ vẫn tự viết hồi ký về gia đình và cuộc đời mình làm tư liệu cho con cháu.

Đến nay, cụ Tài vẫn thường xuyên đi thăm lại chiến trường xưa, tham gia các hoạt động, hội thảo khoa học về lịch sử chiến đấu hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.